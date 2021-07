Znova zelo vroč teden #video

Pred nami so vroči dnevi. Danes se bo živo srebro povzpelo do 32 stopinj Celzija, jutri pa še stopinjo več.

Danes bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo občasno pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija.

Četrtek in petek sončno in vroče

V četrtek in petek bo sončno in vroče. Pihal bo šibak veter južnih smeri. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.