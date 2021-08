Voda zalivala kleti, stanovanja in hotel, škodo povzročil še udar strele

Včerajšnja vremenska fronta v Sloveniji je povzročila kar nekaj škode in veliko dela gasilcem iz več prostovoljnih gasilskih društev ter ene poklicne enote. Zalivalo je kleti in stanovanja, poškodovane so strehe, prizanašala ni niti meteorna voda. Prizadetih je bilo več slovenskih krajev.

Močni nalivi in dež so včeraj prizadeli območja občin Slovenske Konjice, Šentjur, Velenje, Žalec, Kranj, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Ig, Kamnik, Litija, Mengeš, Vodice, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Tolmin, Gorišnica, Juršinci, Dravograd in Radlje ob Dravi.

"Po do sedaj zbranih podatkih so zaradi neurja posredovali gasilci 30 prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne enote. Meteorna voda je zalila kletne in druge prostore stanovanjskih, večstanovanjskih in poslovnih objektov ter v Kamniku prostore hotela. V Mengšu se je porušil rastlinjak, močan veter je podrl več dreves na vozišča in reklamni pano na osebno vozilo ter poškodoval strehe na objektih, skozi katere je posledično zamakala meteorna voda. Udar strele je na Kokrici pri Kranju zanetil manjši požar ostrešja stanovanjske hiše," so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi delavci cestnih in komunalnih služb, skupno so interventne službe zabeležile kar 47 dogodkov.