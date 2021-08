Vreme: takšna je napoved vse do vikenda

Krajevne plohe in nevihte nas bodo po napovedih vremenoslovcev spremljale vse do četrtka.

Dan se bo začel oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne bo na vzhodu dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Predvsem na zahodu bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 17, drugod od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Krajevne plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč. V sosednjih pokrajinah bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob Jadranu tudi nevihtami. Popoldne se bodo oblaki trgali.

Tudi v torek še plohe in nevihte

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, lahko nastane kakšna manjša ploha. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 20, drugod od 23 do 28 stopinj Celzija.

Ob Jadranu bo precej sončno in večinoma suho, drugod bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte.

Mokro bo do vikenda

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. V noči na četrtek se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo. Tudi v četrtek bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.