''Stvar je resna kot srčni napad!" Izredne razmere zaradi orkana Henri. #video #foto

New York in preostale zvezne države na severovzhodu Združenih držav Amerike so dosegle prve dežne kaplje zunanjih robov orkana Henri. Viharni veter in deževje naj bi jih dosegla sredi dneva po lokalnem času, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj se pripravijo na najhujše. Nacionalni center za orkane je pozneje intenziteto orkana znižal na raven tropske nevihte.

Orkani so v Združenih državah Amerike v tem letnem času sicer pogosti, a običajno prizadenejo območja južneje. Po poročanju časnika New York Times na tem delu Združenih držav Amerike orkana ni bilo že 30 let, piše STA. Najhuje naj bi bilo v delih Connecticuta, Massachusettsa, New Yorka in Rhode Islanda.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je že razglasil izredne razmere in prebivalce pozval, naj se pripravijo na najhujše. "Newyorčani, vzemite to resno," je tvitnil. Prebivalce na otokih so oblasti pozvale, naj se umaknejo v notranjost. Zaradi pričakovanega neurja bodo ustavili več železniških povezav.

"Stvar je resna kot srčni napad!" je bil na novinarski konferenci slikovit guverner. Kot je poudaril, je zdaj njihova prioriteta zaščita življenj in varnost.

“It is as serious as a heart attack," New York Gov. Andrew Cuomo (D) says of Hurricane Henri. “The people of the state have had less notice to fully actualize what might happen here.” pic.twitter.com/bCqi4hf3Ho — Jimmy Vielkind (@JimmyVielkind) August 21, 2021

Vojska v pripravljenosti, prebivalci si delajo zaloge

V pripravljenosti bo tudi vojska, kljub temu pa je guverner pozval prebivalce, naj si priskrbijo zaloge najnujnejšega, če bi ostali brez električne energije oziroma če v času nevihte ne bi mogli po nakupih. Podporo sedmim državam, ki naj bi jih orkan prizadel, je že zagotovil tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Nacionalni center za orkane je sicer ob opozorilih na močno deževje in veter posvaril tudi pred morebitnimi poplavami, ki bi utegnile povzročiti smrtno nevarne vodne tokove.

Pozneje so v centru napoved nekoliko omilili. Henri naj bi območje dosegel sredi dneva kot močna tropska nevihta, ki pa bo hitro oslabela. Na obalnem območju je pričakovati močne nevihte z vetrom in tudi izpade električne energije. Doslej je bila največja hitrost vetra 110 kilometrov na uro.

LIVE NOW: NY Governor Andrew Cuomo has an update as Tropical Storm Henri nears landfall https://t.co/ZJ3T5heZeM pic.twitter.com/DeLKurGDUS — Eyewitness News (@ABC7NY) August 22, 2021

Po poročanju ameriške televizijske mreže CNN živi na območju, ki se mu bliža orkan, približno šest milijonov ljudi. Na skorajšnje poplave pa so opozorili 35 milijonov ljudi.

Zaradi slabega vremena pred pričakovanim orkanom so sicer v New Yorku morali odpovedati zvezdniški koncert, s katerim so želeli zaznamovati uspeh v boju proti pandemij covid-19.