Orkan Elsa bo danes udaril ob obalo Floride pri Tampi

Orkan Elsa je v torek oplazil zahodno obalo Floride in se pomikal proti severu. Nacionalni center za orkane v Miamiju napoveduje, da bo popoldne po srednjeevropskem času zadel ob obalo na severu Mehiškega zaliva pri Tampi. Iskanja ponesrečenih v stanovanjski zgradbi v Miamiju, kjer so do torka zvečer potrdili 36 mrtvih, orkan ni huje prizadel.

Operacija iskanja in reševanja po delni zrušitvi 12-nadstropne stanovanjske stavbe Champlain Towers v predelu Miamija Surfside se uradno nadaljuje, pogrešajo pa še več kot sto ljudi. Zrušitev se je zgodila ponoči 24. junija. Po 13 dnevih iskanja in reševanja niso našli več nikogar živega.

V nedeljo so nadzorovano porušili še preostanek stavbe, da so lahko razširili iskanje v odprtih prostorih pod ruševinami, ki so visoke devet metrov. "Odločno iščemo naprej. Na žalost ne vidim ničesar pozitivnega," je na novinarski konferenci dejal poveljnik gasilcev okrožja Miami Dade Alan Cominsky.

Odstranili že 124 ton ruševin

Foto: Reuters Županja Daniella Levine Cava je medtem dejala, da se svojci pogrešanih pripravljajo na novico o tragični izgubi. "Ne boste videli razlike. Pozorno bomo iskali trupla in spoštljivo bomo ravnali z vsem, kar najdemo," je zagotovila županja, ki se pripravlja na uradno spremembo operacije iz iskanja in reševanja v odstranjevanje ruševin. Do zdaj so odstranili že 124 ton ruševin.

Orkan Elsa, ki se je s Karibov prek Kube prebil do Floride, ni zelo oviral iskanja in reševanja v Surfsidu, saj njegova pot proti severu poteka zahodneje. Kljub temu je bilo v torek nekaj vetra s sunki čez 32 kilometrov na uro, nekaj dežja in tudi strel, zaradi česar so za nekaj ur prekinili delo.

Elsin veter je v torek zvečer po Mehiškem zalivu pihal s hitrostjo 121 kilometrov na uro. Ameriški center za orkane je že opozoril pred nevarnostjo valov plime, poplavami in tornadi.