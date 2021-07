Trije mrtvi v tropski nevihti, uničujoča Elsa vse bliže Floridi #video #foto

Tropska nevihta Elsa je v nedeljo prizadela Jamajko in Kubo, potem ko je na poti prek Karibov terjala tri življenja. Elsa, ki je iz orkana oslabela v nevihto, se pomika proti ZDA, na njeni poti se oblasti bojijo poplav, plazov in uničujočih sunkov vetra.

Veter, ki ga je s seboj prinesla Elsa, je v nedeljo pihal s hitrostjo do 95 kilometrov na uro, je poročal ameriški center za spremljanje orkanov (NHC).

Oblasti na Jamajki in delih Kube so že umaknile opozorila zaradi tropske nevihte, a v veljavi ostajajo opozorila za druge dele Kube in tudi Floride, katere zahodni del naj bi Elsa dosegla prav danes. Da bi se izognili morebitnemu dodatnemu uničenju, so oblasti v tej ameriški zvezni državi že v nedeljo nadzorovano porušile preostali del stanovanjskega poslopja, ki se je zrušil 24. junija. Reševalci so iz ruševin stanovanjske stavbe v predelu Miamija Surfside v ponedeljek potegnili še štiri trupla, število žrtev po delni zrušitvi se je tako povzpelo na 28. Pogrešanih ostaja še 117 ljudi, nadaljevanje akcije iskanja in reševanja pa zdaj ogroža prvi orkan letošnje sezone Elsa, ki se približuje Floridi.

Grozijo hudourniške poplave in plazovi

Trenutno je najbolj ogrožena osrednja Kuba, kjer naj bi obali grozilo visoko plimovanje, nekateri drugi predeli naj bi bili ogroženi zaradi hudourniških poplav in plazov. Oblasti so že začele evakuacijo določenih obalnih skupnosti. Skupno naj bi v nedeljo na varno umaknili okoli 180 tisoč ljudi.

Doslej je Elsa terjala tri smrtne žrtve. Na južni obali Dominikanske republike je v soboto umrl 15-letnik, ko se je nanj porušila stena; podobno usodo je v mestu Bani doživela 75-letna ženska. Okoli 50 domov v državi je utrpelo škodo.

Tretja osebja je umrla v otoški državi Sveta Lucija, kjer je po navedbah lokalnih oblasti močan veter poskrbel za izpade elektrike in oskrbe z vodo. Več sto domov naj bi bilo poškodovanih tudi na Barbadosu.