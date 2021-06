V Franciji točo odstranjevali s snežnimi plugi, v Nemčiji hudo neurje s poplavami #foto #video

Iz Francije, Nemčije in Švice poročajo o hudih nevihtah s točo. Prizori na jugovzhodu Francije, ko so morali prebivalci s cest odmetavati več kot pol metra debelo plast toče in zagnati celo snežne pluge, bolj spominjajo na zimo kot pa na vrhunec poletja. Neurje z obilnimi padavinami in silovitim vetrom je številne težave in veliko škodo povzročilo tudi v Nemčiji.

Silovita nevihta je mesta na jugovzhodu Francije prekrila z belo odejo. Ni šlo za snežno odejo, pač pa za 60 centimetrov debelo plast toče. Domačini so se morali dobesedno izkopati iz svojih domov. Na hišah je nastala manjša škoda, nekatera gospodinjstva pa so ostala tudi brez električne energije. Francoski mediji o poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Voilà le déluge à Plombieres pic.twitter.com/7l3XLZ5ZOb — bailly (@baillydavid88) June 29, 2021

Oblasti izdale oranžno opozorilo

Nevihta s točo je za več ur ohromila promet na francoskih ulicah. Ljudje so morali poprijeti za lopate in debele plasti toče odmetavati s cest in pločnikov. Zagnati so morali celo snežne pluge. Gasilci so posredovali v več kot sto primerih. Poleg toče so se v nekaterih mestih spoprijemali tudi s poplavami. V samo šestih minutah je padlo rekordnih deset mililitrov vode. Meteorne vode so poplavile več ulic in kleti, poroča The Connexxion.

Francoski meteorološki urad je za ves severovzhod države izdal oranžno opozorilo.

⛈️ Importante couche de grêle dans les rues de Plombières-les-Bains (Vosges) lors d'un orage ce mardi matin



(📹 Marthe Trahin)https://t.co/gQlKw2bA1c pic.twitter.com/wPG0PBJAOj — Alexandre (@alex_le_bars) June 29, 2021

V Švici debela toča, v Nemčiji hudo neurje s poplavami

V Švici so prav tako divjale nevihte s točo, debelo sedem centimetrov. V kantonu Friburg so policisti in gasilci posredovali kar 300-krat. Rešili so tudi 16 učencev in dva učitelja, ki so ostali ujeti v toči. Šest otrok in eno odraslo osebo so odpeljali v bolnišnico.

Tudi dele Nemčije je v ponedeljek in torek zvečer prizadelo silovito neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je povzročilo precejšnjo škodo in začasno ohromilo železniški promet. Nevihta je poplavila ceste, zaradi česar so se zgodile številne prometne nesreče. Med najbolj prizadetimi sta bili zvezni deželi Bavarska in Baden-Württemberg.

Stuttgart je neurje s sunki vetra, ki so dosegali do 100 kilometrov na uro, prizadelo že v ponedeljek zvečer. Poplavljeni so bili številni predori podzemne železnice, zaradi česar je bil železniški promet delno ustavljen. Škodo je med drugim utrpela tudi streha opere, kamor je poleg tega vdrla še voda, zato so odpovedali eno od predstav.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Ni še konec

Samo v Frankfurtu v zvezni deželi Hessen so v dveh urah gasilci prejeli več kot 600 klicev. Voda je zalivala kleti in garaže ter podvoze. Vlaki in avtobusi so v več delih mesta začasno obstali. Neurje je že drugi dan zapored zajelo tudi Severno Porenje-Vestfalijo, od koder iz mesta Bochum poročajo, da je voda v kleteh segala do stropa. Vremenoslovci opozarjajo na nadaljnje nevihte ter močan dež na severu in vzhodu države.