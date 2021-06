Jug Češke prizadel uničujoč tornado: najmanj trije mrtvi in več kot 150 ranjenih #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jug Češke je prizadel močan tornado, ki je za sabo pustil pravo razdejanje. Ranjenih je več kot 150 ljudi, najmanj tri osebe so izgubile življenje, poročajo tamkajšnje oblasti. Gre za enega najmočnejših in najbolj uničujočih tornadov v Evropi.

V mestih na jugu Češke je posredovalo več kot 190 gasilskih enot. Reševalci predvidevajo, da je ranjenih še več. Več kot 120 tisoč ljudi je ostalo brez elektrike, saj je ponekod tornado popolnoma uničil električno omrežje. Poškodovana je tudi telekomunikacijska infrastruktura, poroča TNCZ.

Vas Hruški je bila po prvih ocenah skoraj popolnoma uničena. "Drevesa in avtomobili so leteli po zraku, hiše so dobesedno razpadale zaradi vetrov," je včerajšnje grozljivo dogajanje za medije opisal eden od reševalcev.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Češka civilna zaščita je razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti. Vzpostavlja se krizni center, na pomoč bodo priskočili reševalci iz Avstrije in Slovaške.

Tornado, ki je pustošil po kraju Lužice, JZ od mesta Hodonin, je po Fujitovi lestvici dosegel stopnjo F3, kar je za Evropo prava redkost, so zapisali na Facebook strani Neurje.si.