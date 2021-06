Zrušila se je 12-nadstropna stolpnica. Preživele še iščejo. #video

Na posnetkih iz kraja Surfside, ki leži severno od Miami Beacha, je videti velik kup ruševin ob delu stavbe, medtem ko je mogoče videti v notranjost nekaj stanovanj. Del poslopja, ki se nahaja blizu lokalne plaže, naj bi se porušil okoli 2. ure po lokalnem času.

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9 — Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021

V zgradbi 130 stanovanj

Ni jasno, koliko ljudi je bilo v poslopju ob dogodku oziroma koliko jih v njem stanuje. Lokalna televizijska postaja NBC 6 South Florida je poročala, da so gasilci izpod ruševin rešili nekega fanta. Na območje so gasilci poslali več kot 80 vozil, pri reševanju pa sodeluje tudi policija, poroča britanski BBC na svoji spletni strani. Lokalni mediji so poročali, da je bilo poslopje s 130 stanovanji zgrajeno leta 1981.