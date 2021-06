V ZDA prva obsodba v primeru napada na ameriški kongres

Več kot pet mesecev po vdoru privržencev nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Kapitol je sodišče sprejelo prvo odločitev in v sredo na pogojno kazen treh let obsodilo 49-letnico iz zvezne države Indiana. Obsojena mora ob tem opraviti še 40 ur družbenokoristnega dela in plačati 500 dolarjev odškodnine.

Anna Morgan-Lloyd je pred tem priznala krivdo javnega nadlegovanja in izrazila obžalovanje napada. Po njenem mnenju je bilo narobe, da je vdrla v kongres, čeprav ni nikogar ranila in bila v poslopju le okoli deset minut. V Washingtonu je želela mirno izraziti podporo Donaldu Trumpu, je zagotovila.

Sodnik Royce Lamberth je upošteval njeno obžalovanje, vendar poudaril, da je šlo za resna kazniva dejanja. Vdor po njegovem mnenju ni bil incident, ki je pomotoma postal nasilen.

Umrlo pet ljudi

Privrženci Trumpa so 6. januarja vdrli v ameriški kongres v prestolnici Washington. Trump je svoje podpornike takrat prepričal, da lahko ustavijo formalno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah novembra lani. V nasilju v ameriškem kongresu 6. januarja je umrlo pet ljudi, Trumpa pa je tik pred iztekom mandata doletela zgodovinska druga ustavna obtožba.

Oblasti so vložile veliko napora v identifikacijo vpletenih v vdor. Do zdaj so izsledili okoli 500 ljudi, proti katerim so vložili obtožnice.