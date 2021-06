Dele Avstrije prizadela hujša neurja

Dele Avstrije je v sredo zvečer zajela nevihtna fronta. Najhuje je bilo v regiji Flachgau na Solnograškem. Iz Zgornje Avstrije so poročali o podrtih drevesih in poplavljenih kleteh. Na avstrijskem Koroškem in na vzhodu Tirolske je bil zaradi prekinjene električne oskrbe začasno prekinjen železniški promet.

Gasilci so morali na območju regije Flachgau umakniti številne podrta drevesa in iz kleti izčrpati vodo. Z območja so poročali o hudih sunkih vetra, nevihtah in obilnih padavinah. Skupno so morali na teren 125-krat, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Zgornji Avstriji so bili med bolj prizadetimi okraji Branau, Ried, Schärding, Grieskirchen in Rohrbach. Ob 156 klicih na pomoč so gasilci med drugim odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo iz kleti.

Na avstrijskem Koroškem in na vzhodu Tirolske se je poškodovala električna napeljava, zaradi česar je bi začasno prekinjen železniški promet. Napako na napeljavi bodo odpravili danes, da ne bi izpadle tudi regionalne povezave, pa si pomagajo z dizelsko lokomotivo. V koroškem kraju Breže je bila zaradi nevihte neprevozna regionalna cesta, ki so jo preventivno zaprli.