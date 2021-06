Serijski morilec še vedno na begu, za talce vzel več kot deset ljudi #video #foto

Brazilski policisti so med zadnjimi preiskali mirno mestece Cocalzinho de Goias med lovom na Lazara Barboso, ki je osumljen umora štirih ljudi, še tri naj bi ranil, več kot deset ljudi pa je vzel za talce.

Ljudje so prestrašeni, prebivalci, ki so večinoma lastniki kmetij, pa bežijo iz tega sicer mirnega mesta, kjer naj bi se potikal Barbosa. Prav tu je ugrabil več ljudi, na nekatere celo streljal in zažigal avtomobile, poroča brazilska policija.

🚨Over the last 10 days, 32-year-old Lázaro Barbosa de Souza has murdered four people, wounded another three, taken more than ten hostages, held an armed standoff with the police, and torched vehicles and homes, writes @renatoalvesdf #lazarobarbosa https://t.co/QIEguWFPaT — The Brazilian Report (@BrazilianReport) June 18, 2021

Iskanje traja že več kot teden dni, od včeraj pa prečesavajo območje mesteca Cocalzinho de Goias, kjer so ga zadnjič videli. Morilca išče okoli 400 uslužbencev civilne in vojaške policije, pet policijskih psov, na nebu neprestano kroži tudi helikopter.