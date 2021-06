Milko Novič je tudi uradno oproščen umora Janka Jamnika

"Obtoženi Milko Novič … Se iz razloga po 3. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku oprosti obtožbe, da je drugega umoril s tem, da mu je vzel življenje, dejanje pa storil iz brezobzirnega maščevanja," je zapisano v oprostilni sodbi Milka Noviča za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika.

Obtožnica je Noviča bremenila, da je 16. decembra 2014 okoli 19.40 na parkirišču restavracije Via Bona na ljubljanskem Viču s strelnim orožjem dvakrat v glavo ustrelil svojega nekdanjega šefa Jamnika. Ta je zaradi poškodb tri dni pozneje umrl v bolnišnici.

Po mnenju sodnice Sinje Božičnik, ki je sodbo izrekla že konec lanskega leta, obdolženi namreč glede na posnetke kamer in čas, za katerega ima alibi, ni mogel biti na kraju dejanja. Primer je sicer zastaral 27. decembra lani.

"Sodba zame pomeni oprostitev, ne glede na to, kaj bo naredilo tožilstvo in da bo zadeva zastarala. Moja duša je čista in mirna. Lep dan je to. Lepi prazniki se obetajo," je izrek sodbe decembra lani komentiral Novič. Grenkega priokusa zaradi zastaranja nima. "Mi je pa hudo zaradi staršev pokojnega Jamnika, ker sta si močno želela, da bi ugotovili, zakaj je moral umreti njun sin," je dejal.

Pisna sodba je videti takole:

