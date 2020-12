Novič v tretjem sojenju oproščen očitkov o umoru Janka Jamnika #video

Milko Novič NI KRIV umora Janka Jamnika. Tako je ravnokar na tretjem sojenju presodila sodnica Sinja Božičnik. Končni rezultat na prvostopenjskem sodišču je tako 2:1 v korist Noviča. pic.twitter.com/kOG6gYk3O0 — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) December 21, 2020

Tudi moč dokaza o ujemanju delcev streljanja, najdenih na Noviču in kraju dejanja, ni dovolj velika za obsodbo, je kot razlog za oprostitev navedla sodnica, piše STA.

Obtožnica je Noviča bremenila, da je 16. decembra 2014 na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika. Tožilka Blanka Žgajnar je v današnji zaključni besedi izrazila prepričanje, da naj bi Novič Jamnika umoril iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je ta leta 2009 odpustil s Kemijskega inštituta in ker je do leta 2014, ko je prišlo do umora, dokončno izgubil vse možnosti, da se spor z vodstvom inštituta reši v njegovo korist.

Jamnik naj se ga ne bi bal

Novičev odvetnik Žiga Podobnik je nasprotno od tožilstva danes ponovil prepričanje, da je Novič nedolžen. Nekatere priče s Kemijskega inštituta so po njegovih besedah povedale, da Novič ni bil nasilen, prav tako da se ga Jamnik ni bal. To, da je izgubil službo, zanj ni moglo biti presenečenje, ki bi se odrazilo v jezi do Jamnika, saj je bil zaposlen za določen čas in je vnaprej vedel, da mu zaradi pomanjkanja denarja pogodbe ne bodo podaljšali, piše STA.

Presodili smo po dokazih. Vsebinsko novih stvari v tem sojenju Milku Noviču nismo našli, je med obrazložitvijo sodbe pojasnila sodnica. Obe strani pa je okarala zaradi poskusov zavlačevanja. Najprej eno, potem še drugo. pic.twitter.com/PYov1Xidk3 — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) December 21, 2020

Noviča so aretirali 22. decembra 2014. Aprila 2017 ga je sodišče spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazni. Po pritožbi so enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

V ponovljenem sojenju je sodni senat Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo, nakar je višje sodišče sodbo spomladi razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje.

Sodba še ni pravnomočna, še piše STA.