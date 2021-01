Novičevi odvetniki za nadaljevanje preiskave Jamnikovega umora

Odvetnikom Milka Noviča, obtoženega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, se zdi pomembno, da organi pregona po sicer nepravnomočni oprostitvi Noviča nadaljujejo preiskavo dogodka in najdejo pravega storilca. Da se zavzame za to, so danes pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.

Upokojenemu odvetniku Jožetu Hriberniku ter Žigi Podobniku in Moniki Poje se zdi "moralno in pravno nesprejemljivo, da bi država kljub nepravnomočni oprostilni sodbi prenehala iskati pravega storilca". "Nobenega dvoma namreč ni, da je tožilstvo šest let preganjalo napačnega človeka, na kar smo zagovorniki vsa ta leta tudi javno opozarjali. Ker gre za hudo kaznivo dejanje, se nam zdi nedopustno, da bi storilci ostali nekaznovani," je omenjena trojica zapisala v dopisu predsedniku države Borutu Pahorju.

Da se odkrije pravega storilca, je po njihovem prepričanju pomembno tudi zato, "da se odstrani vsakršen pomislek oziroma dvom o nedolžnosti po krivici obtoženega Milka Noviča, saj oprostilna sodba zaradi zastaranja kazenskega pregona ne bo nikoli postala pravnomočna", so zapisali.

Kritični do tožilke, češ da se je usmerila le v dokazovanje krivde Noviča

Pri tem so kritični do tožilke Blanke Žgajnar, ki je po njihovem mnenju že od začetka vso pozornost usmerila "izključno v dokazovanje krivde" Noviča, vse druge možnosti pa "vztrajno zavračala in našim pobudam in opozorilom ni želela prisluhniti". Zato se jim zdi ključno, da se tožilki odvzamejo pooblastila za vodenje in usmerjanje morebitne nove preiskave.

Novičevi zagovorniki so kritični do tožilke Blanke Žgajnar, ki je po njihovem mnenju že od začetka sojenja vso pozornost usmerila "izključno v dokazovanje krivde" Noviča. Foto: STA

Noviča je obtožnica bremenila, da je decembra 2014 umoril svojega nekdanjega šefa in direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Aprila 2017 je Okrožno sodišče v Ljubljani Noviča spoznalo za krivega. Po pritožbi so enako ocenili tudi višji sodniki, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje. V ponovljenem sojenju je sodišče Noviča oprostilo, a je nato višje sodišče odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje. V tretjem sojenju je sodišče decembra lani razsodilo, da Novič ni kriv.

Sodišče pisne sodbe v tretjem sojenju še ni izdalo

Kot je za STA povedal Podobnik, sodišče pisne sodbe do zdaj še ni izdalo. Zadeva je sicer glede na dozdajšnje izjave obrambe in tožilstva zastarala 27. decembra. Ker sta tako tožilstvo kot tudi pooblaščenec Jamnikove žene napovedala pritožbo, sodba očitno ne bo nikoli postala pravnomočna, saj višje sodišče zaradi zastaranja o pritožbi ne bo moglo vsebinsko odločati. Samo zastaranje mora sicer po Podobnikovih besedah s posebnim sklepom ali potem pri odločanju o pritožbah ugotoviti sodišče, poroča STA.