Zadeva Novič v primeru pritožbe v zagotovo zastaranje

Tako po mnenju tožilstva kot Novičeve obrambe namreč zadeva dokončno zastara 27. decembra, do takrat pa je skoraj nemogoče, da bi sodišču uspelo razglasiti sodbo na prvi stopnji in da bi po morebitni pritožbi o zadevi odločilo še višje sodišče. Novičeva obramba si sicer želi, da bi bila na prvi stopnji sodba v že tretjem sojenju izrečena pravočasno, piše STA.

Izvedensko mnenje bi moralo prispeti že novembra, a se je zapletlo

Obtožnica Noviča bremeni, da je 16. decembra 2014 na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazni. Po pritožbi so konec leta 2017 enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na višje sodišče. To je letos spomladi odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje. Prvostopenjsko sodišče je do zdaj izpeljalo večji del glavne obravnave, trenutno pa čakajo le še izvedensko mnenje o strelnih delcih, ki ga je sodišče naročilo v tujini.

V dosedanjih sojenih sta bili namreč po odredbi sodišča izdelani dve izvedenski mnenji, pri čemer je izvedensko mnenje Nacionalnega forenzičnega laboratorija potrdilo, da se strelni delci, ki so jih preiskovalci našli na Noviču, ujemajo z delci, najdenimi na kraju umora, tuje izvedensko mnenje pa tega ni moglo ne povsem potrditi ne povsem ovreči. Sodišče se je zato na tretjem sojenju odločilo še za eno izvedensko mnenje.

Kot je za STA povedal Novičev odvetnik Žiga Podobnik, bi izvedensko mnenje iz tujine moralo prispeti že sredi novembra, vendar se je zapletlo, ker se je medtem ena od izvedenk okužila s koronavirusom. Mnenje tako pričakujejo v teh dneh. "Ko bo prišlo, je potreben še njegov prevod, kar bo trajalo dva ali tri dni, potem pa ga lahko obravnavamo na sodišču," je dejal Podobnik. Za prihodnji teden so na sodišču verjetno ravno za ta namen razpisane tri obravnave, ki pa bodo, če mnenja še ne bo, verjetno odpadle, pravi Podobnik.

Kot je dejal, bo po prejemu mnenja najverjetneje potrebno še videokonferenčno zaslišanje tujih izvedencev, potem pa bodo lahko sledili zaključne besede in izrek sodbe. Podobnik si želi, da bi sodišču sodbo uspelo izreči še pred zastaranjem zadeve. Se pa zaveda, da bo tudi v tem primeru zadeva, če bo na sodbo vložena pritožba, zagotovo zastarala, piše STA.