Ekskluzivno: objavljamo pogodbo med Ukomom in STA

Šesti člen pogodbe med drugim določa, da mora izvajalec predstavniku ustanovitelja na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe (finančno, pravno, vsebinsko). Če izvajalec tudi po pisnem pozivu ne sodeluje, lahko predstavnik ustanovitelja ustavi plačevanje ali celo brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, v tem primeru pa lahko zahteva tudi vrnitev že izplačanih sredstev, vključno z obrestmi.

Predstavniki vodstva, zaposlenih in sodelavcev STA opozarjajo, da mineva že 12. dan, ko ostajajo brez plačila za delo, ki so ga v okviru javne službe opravili v oktobru. Ukom in vlado so ob tem spet pozvali, naj spoštujeta zakon o STA in naj v skladu s podpisano pogodbo za letošnje leto Ukom poravna svoje obveznosti do STA.

Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) po njihovi oceni z neplačilom nase prevzema odgovornost za nezakonito odtegovanje sredstev agenciji in za usodo okoli 100 zaposlenih, ki jim pred prazniki grozi, da ostanejo brez plačila.

"In to v letu, ko zaposleni opravljamo izjemno delo pri obveščanju javnosti o epidemiji, ko smo naredili bistveno več vsebin kot lani, in to v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko smo bili tudi sami dnevno izpostavljeni nevarnosti okužbe," so poudarili.

Urbanija: Ugotoviti moramo, kakšno je primerno financiranje

"Zakon o STA jasno določa, da je treba STA zagotoviti primerno financiranje. Prav zato smo že oktobra od direktorja STA Bojana Veselinoviča zahtevali, naj nam posreduje celotno poslovno dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko ugotovili, koliko denarja bi pomenilo primerno financiranje," pravi Urbanija.

"Veselinovič nam kljub našim večkratnim prošnjam in opozorilom, da dokumentacijo nujno potrebujemo, te ni želel izročiti. Večkrat smo ga tudi opozorili, da lahko njegovo prikrivanje podatkov pripelje STA v hude finančne težave in da bo za to nosil vso odgovornost," dodaja.

STA: Le vlada lahko zahteva podatke

Na STA pravijo, da lahko le vlada, ne pa Ukom, zahteva informacije v takem obsegu, in dodajajo, da je Ukom zahteval vrsto pojasnil tudi v zvezi z novinarskimi vsebinami, kar je v nasprotju z zakonsko zagotovljeno avtonomijo uredništva.