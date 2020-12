Šef Ukoma: Financiranje STA ni možno, ker direktor Veselinovič skriva podatke

"Zakon jasno določa, da je treba STA zagotoviti primerno financiranje. Prav zato smo od direktorja STA Bojana Veselinoviča zahtevali, naj nam posreduje celotno poslovno dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko ugotovili, koliko denarja bi pomenilo primerno financiranje. Veselinovič nam kljub našim večkratnim prošnjam in opozorilom, da dokumentacijo nujno potrebujemo, te ni želel izročiti," poudarja direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija. "Naši zahtevki so bili neutemeljeno zavrnjeni, zato smo se znašli v položaju, ki ogroža poslovno stabilnost agencije in zmožnost opravljanja javne službe," pa trdijo na STA.

"Najprej bi opozoril, da pisanje medijev sploh ne drži. Urad vlade za komuniciranje je na vlado podal informacijo o nezmožnosti financiranja STA in nezmožnosti sklenitve nove pogodbe za leto 2021. V čem je problem? Zakon o STA jasno določa, da je treba STA zagotoviti primerno financiranje. Prav zato smo že oktobra od direktorja STA Bojana Veselinoviča zahtevali, naj nam posreduje celotno poslovno dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko ugotovili, koliko denarja bi pomenilo primerno financiranje," pravi Urbanija.

Kot je dejal, je Veselinovič sprva stvari prepustil nadzornemu svetu STA, ki pa je sprejel sklep, da naj se Ukom za vse dokumente obrne na direktorja Veselinoviča, pri tem pa nadzorniki, po besedah Urbanije, niso nasprotovali temu, da na Ukomu dobijo te dokumente.

"Ne moreš reči 'daj mi toliko denarja, kot ga imaš'"

"Veselinovič nam kljub našim večkratnim prošnjam in opozorilom, da dokumentacijo nujno potrebujemo, te ni želel izročiti. Večkrat smo ga tudi opozorili, da lahko njegovo prikrivanje podatkov pripelje STA v hude finančne težave in da bo za to nosil vso odgovornost. Še več, prejeli smo njegov dopis in dopis predsednika nadzornega sveta STA, naj povemo, koliko denarja jim bomo dali oziroma, koliko ga je zanje namenjenega v proračunu," je izpostavil Urbanija in dodal:

"To pa je v popolnem nasprotju z zakonsko zahtevo, da se zagotovi primerno financiranje STA. Treba je namreč najprej ugotoviti, kaj je primerno financiranje in iz tega izhajati. Ne moreš pa reči 'daj mi toliko denarja, kot ga imaš'. Nesprejemljivo je, da direktor STA in predsednik nadzornega sveta STA zahtevata od Ukoma nezakonito delovanje."

Urbanija: Z javnimi financami se ne dela po domače

"Naj opozorim še, da iz poročil, ki jih je pošiljal Veselinovič, izhaja, da pretekle vlade niso sledile zakonski dikciji, saj trdi, da dobivajo okoli pet tisoč evro premalo denarja za opravljanje javne službe. Vprašanje je seveda, ali je to res, kar trdi. Glede na to, da nam ne izroči dokumentov, nimamo nobenega vzvoda, da preverimo verodostojnost njegovih izjav. Lahko, da se je v preteklosti delalo po domače, a tako se z javnimi financami ne dela," je izpostavil šef Ukoma, ki je kot problematično izpostavil tudi oglaševanje STA v posameznih medijih:

"Verjetno ste na točno določenih medijih zasledili oglase za STA. To je po našem mnenju izjemno sporna praksa, saj gre za posredno financiranje komercialnih družb, kar pomeni, da se javni denar preko oglaševanja pretaka v zasebna podjetja. Drugače bi bilo, če bi bili kakršnikoli učinki od tega oglaševanja, a roko na srce, koliko novih naročnikov pa dobi STA, če v izbranem mediju objavi celostranski oglas. Tukaj ni logike. Mogoče bi celo bila, če bi oglaševali v vseh medijih enakopravno, tako pa vemo, da se v nekaterih medijih ekstremno oglašuje, v drugih pa ne. To je ena naših večjih dilem, ki jih imamo pri poslovanju STA."

"Agencija bo kljub izostalemu plačilu Ukoma zaposlenim, zunanjim sodelavcem in dobaviteljem zagotovila izplačila obveznosti. A v primeru nadaljevanja takšnega odnosa Ukoma do STA bodo ogroženi ne le stabilnost poslovanja in socialni položaj zaposlenih in sodelavcev, ampak tudi prihodnost agencije," so sporočili iz Slovenske tiskovne agencije, ki jo vodi direktor Bojan Veselinovič. Foto: STA

Kaj pravijo na STA?

"V Slovenski tiskovni agenciji (STA) smo se zaradi zaustavitve financiranja iz Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom) znašli v položaju, ki ogroža poslovno stabilnost agencije in zmožnost opravljanja zakonsko predpisane dejavnosti opravljanja javne službe obveščanja. Kljub vsem izpolnjenim obveznostim iz naslova pogodbe za opravljanje javne službe za leto 2020, sklenjene med STA d. o. o. Ljubljana in Ukomom, v STA nismo prejeli mesečnega nakazila za opravljanje javne službe za oktober, saj je bil zahtevek, ki je podlaga za izplačilo mesečnega nadomestila, z Ukoma neutemeljeno zavrnjen," pa so sporočili iz STA.

Poudarjajo, da prav tako niso prejeli plačila oktobrskega računa za opravljene storitve na podlagi tržne pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z Ukomom, in na podlagi katere vladnim institucijam in ministrstvom zagotavljajo svoje novinarske vsebine. S tem je, kot trdijo, ogroženo nemoteno delovanje agencije, saj predstavlja javno nadomestilo ključen finančni vir za njihovo delovanje.

"Uvod v odločitev Ukoma, s katero se je včeraj seznanila tudi vlada, je bila serija dopisov, ki so bili od sredine oktobra naslovljeni na direktorja STA in člane NS STA. Na dopise Ukoma smo redno odgovarjali, na način in v okvirih, ki jih predvidevata zakonodaja in letna pogodba o opravljanju javne službe za tekoče leto. Pri tem poudarjamo, da lahko le vlada, ki po zakonu o STA v imenu RS kot edine ustanoviteljice in družbenice STA izvaja pravice družbenika, zahteva informacije v takem obsegu," so prepričani.

"Opozarjali smo, da morajo biti zahteve v skladu z zakonodajo"

Na STA izpostavljajo, da je Ukom zahteval vrsto pojasnil: od vsebinskih vprašanj, povezanih z novinarskim delom kolektiva STA, konkretnimi novinarskimi vsebinami in odzivi nanje, in so v nasprotju z zakonsko zagotovljeno avtonomijo uredništva, do zadev o poslovanju, ki ga skladno z zakonom sicer nadzoruje nadzorni svet STA.

"Prvi dopis te vrste smo prejeli 22. oktobra 2020 in bili pozvani, naj za potrebe sklenitve letne pogodbe o opravljanju javne službe za leto 2021 dostavimo vrsto listin, podatkov in zbirk podatkov, ki se nanašajo na našo tržno dejavnost. Ker gre za poslovno občutljive podatke (pogodbe z našimi tržnimi naročniki, višine njihovih mesečnih naročnin, plače vseh zaposlencev in plačila zunanjim sodelavcem), smo v odgovorih na osem dopisov, ki so sledili prvemu, nenehno opozarjali, da morajo biti takšne zahteve v skladu z veljavno zakonodajo, ki jo je dolžna spoštovati tudi naša družba," so še zapisali.