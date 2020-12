Med orgijo zasačili diplomate in evropskega poslanca

Belgijska policija je v petek v središču Bruslja prekinila pravcato orgijo, na kateri je bilo 25 ljudi, večinoma moških. Med njimi so bili po poročanju belgijskih medijev tudi evropski poslanec in več diplomatov. Zaradi kršenja protikoronskih pravil so vse oglobili.

Tožilstvo je danes potrdilo, da je petkova zabava potekala v kleti bara v središču belgijske prestolnice, poročanje spletnega portala Brussels Times povzema STA.

Viri blizu preiskave so povedali, da je na zabavi sodelovalo 25 ljudi, večinoma moških. Med njimi je bilo po neuradnih informacijah tudi več diplomatov in evropski poslanec. Ta naj bi poskušal pobegniti, a ga je policija ujela in zaslišala. Zaradi kršenja protikoronskih ukrepov so vse oglobili. Na kraju so našli tudi droge, še piše STA.