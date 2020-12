Ukom: Vlada ni sprejela sklepa o prekinitvi financiranja STA

Kot so zapisali pri Ukomu, vlada na omenjeni seji ni sprejela nobenega sklepa o prekinitvi financiranja STA. Dodajajo, da je glede na zakonsko določilo Ukom kot "predstavnik ustanovitelja" pred podpisom nove pogodbe dolžan ugotoviti, kaj pomeni zakonska dikcija "primerno financiranje".

Prav v želji, da bi se zagotovilo primerno financiranje in pravočasno sklenilo novo pogodbo, je Ukom na direktorja STA Bojana Veselinoviča in nadzorni svet STA že oktobra naslovil dopis z zahtevo po poslovni dokumentaciji. Direktor Bojan Veselinovič dokumentacije ni hotel izročiti, nadzorni svet STA pa je 4. 11. sprejel sklep, da "ni pristojen za posredovanje zahtevanih dokumentov in informacij". V nadaljevanju je predlagal, "da se za posredovanje želene dokumentacije lastnik lahko obrne direktno na direktorja družbe STA", so sporočili z Ukoma.

Lahko bi zahtevali povrnitev sredstev in obresti

"Ukom je direktorju STA Bojanu Veselinoviču že 3. 11. 2020 uradno zavrnil izplačilo računa, ki ga je posredoval na podlagi sklenjene pogodbe, saj je evidentno kršil 6. člen pogodbe, ki mu nalaga dolžnost, da 'predstavniku ustanovitelja' izroči celotno dokumentacijo. Kot je razvidno iz tega člena, prvi stavek govori o dokumentaciji, ki se nanaša na izvajanje javne službe, drugi stavek pa stvar razširi na celotno dokumentacijo in pojasnila. To je seveda tudi razumljivo, kajti v nasprotnem primeru 'predstavnik ustanovitelja' nima nikakršne možnosti, da ugotovi, kaj pomeni zakonska dikcija 'primernost financiranja'," dodajajo na Ukomu.

Zapisali so še, da bi lahko odstopili od celotne pogodbe in zahtevali še povrnitev sredstev z obrestmi, vendar so kot predstavnik ustanovitelja v želji po konstruktivni rešitvi problema zgolj zavrnil izplačilo tekočega računa, ki ga je posredoval direktor STA Bojan Veselinovič.