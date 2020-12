Premier Janša popravil čivk o plači direktorja STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Janez Janša je včeraj na družbenem omrežju Twitter delil objavo uporabnice, ki razkriva mesečno plačo direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča. Ta po njenih navedbah znaša 6.091 evrov, kar je Janša pospremil s komentarjem, da če to drži, ima direktor državne STA večjo plačo kot kdorkoli drug v vladi. Dodal je, da to verjetno tudi pojasni njegovo skrivanje finančnih izkazov.

Po kasnejši objavi tvita direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanije, da je Veselinovič lani v povprečju prejel 8.500 evrov mesečno, pa je Janša danes retvital tudi njegovo objavo in zraven pripisal, da podatek o šestih tisočakih mesečne plače očitno ne drži, saj je Veselinovič pokasiral kar 8.500 evrov mesečno. "Dvakrat več od ministrov slovenske vlade, ki delajo dvojno v tem času. Vse jasno, zakaj skriva bilance," je ponovil.

Torej podatek o 6.000€ plače na mesec za direktorja @STA_novice Veselinovića ne drži. Pokasiral je kar 8.500€ mesečno. Dvakrat več od ministrov @vladaRS, ki delajo dvojno v tem času. Vse jasno, zakaj skriva bilance. https://t.co/xTGrSloLlw — Janez Janša (@JJansaSDS) December 2, 2020

Pred dobro uro je Janša objavil še popravek včerajšnjega tvita, kjer je zapisal, da je plača direktorja STA bistveno višja od včeraj objavljene.

Popravek!

Popravljam napačno navedbo. Mesečna plača direktorja #STA Veselinovića je bistveno višja od včeraj objavljene. pic.twitter.com/AHDrrc5fm1 — Janez Janša (@JJansaSDS) December 2, 2020

Pahor pozval obe strani naj razčistita odprta vprašanja

V spor v zvezi z vprašanjem financiranja in delovanja STA se je vmešal tudi predsednik republike Borut Pahor. Včeraj je na njegovo prošnjo sprejel Veselinoviča, danes pa se je predsednik o tem po telefonu pogovarjal tudi z Urbanijo.

Po Pahorjevem mnenju STA kot agencijski servis opravlja pomembno poslanstvo v javnem interesu, zato njen obstoj ne sme biti ogrožen. V tem smislu je pozval vlado in vodstvo agencije, da skladno s predpisi razčistita vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja STA, so sporočili iz urada predsednika republike.

Vlada je v ponedeljek sprejela informacijo Ukoma o nezmožnosti izvajanja pogodbe s STA o opravljanju javne službe, pri čemer Ukom STA ni izplačal oktobrskega nadomestila za opravljanje javne službe.