Neto plača direktorja STA Veselinoviča višja od bruto plače nekaterih poslancev

Mihael Prevc (NSi) z 2.765, Tadeja Šuštar (NSi) s 3.222 in Franc Kramar (SAB) s 3.145 evri bruto so poslanci, ki so za mesec november dobili izplačane najnižje plače. Njihov bruto znesek je nižji celo od neto plače direktorja STA Bojana Veselinovića, ki je lani v povprečju dobil 3.409 evrov neto plače, za letošnji oktober pa 3.552 evrov.