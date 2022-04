Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ključno je, da je obsojenec besedo "prasica" izrekel sodnici Špeli Koleta kot odziv po razglasitvi njenih odločitev v kazenski zadevi Milka Noviča, so zapisali vrhovni sodniki.

Viliju Kovačiču, ki je sodnici Špeli Koleta v sodni dvorani rekel "prasica", ko je Milka Noviča obsodila na 25 let zapora, je vrhovno sodišče izreklo opomin.

Okrajno in višje sodišče sta Vilija Kovačiča obsodili na denarno kazen 1.290 evrov, ker je sodnico Špelo Koleta v dvorani Okrožnega sodišča v Ljubljani pogledal v oči in ji rekel "prasica". Vrhovno sodišče pa je v nedavno objavljeni sodbi kazen spremenilo v opomin.

Na sodiščih je Kovačič zatrjeval, da so prašiči simbol arogantnih predstavnikov oblasti, izraz "prasec" ali "prasica" pa je običajen v kontekstu opisovanja oblasti in arogantnežev. Spomnil je na Orwellovo Živalsko farmo, kjer so prašiči tisti, ki zlorabljajo oblast.

Vrhovno sodišče: Prasica je sinonim za izraze ničvrednež, svinja, umazanec

Vrhovno sodišče je odločilo, da je mnenje nižjih sodišč, da "javnost v sodni dvorani pravice do komentiranja sodnih odločitev med izvajanjem sodne funkcije preprosto nima", napačno.

Senat vrhovnega sodišča, ki mu je predsedoval Branko Masleša, je zapisal, da kot sinonime besedi "prasica" prepoznavamo izraze "ničvrednež, svinja, umazanec". A sodnike je kot nosilce javne oblasti treba obravnavati kot absolutno javne osebe, kar pomeni, da so dolžni trpeti najhujše še dopustne posege v svoje dostojanstvo in zasebnost, so še zapisali vrhovni sodniki.

Vrhovno sodišče prepoznalo pomen dela aktivista Kovačiča

Sodišče je priznalo pomen Kovačičevega družbenega udejstvovanja in zapisalo, da je "preraslo v intenzivno kritično odzivanje na delo kazenskih sodišč, kakršno je le redko mogoče zaznati". Ob njegovem prispevku in prepričanju o krivičnosti postopka sodnice Špele Koleta zoper Milka Noviča v čustveno nabitem ozračju je denarna kazen, ki sta jo prisodili višje in okrajno sodišče, nezakonita.

Ključno je, da je obsojenec besedo "prasica" izrekel sodnici Špeli Koleta kot odziv po razglasitvi njenih odločitev v kazenski zadevi Milka Noviča, so zapisali vrhovni sodniki Branko Masleša, Barbara Zobec, Kristina Ožbolt, Mitja Kozamernik in Primož Gorkič. Sodbo je sodišče sprejelo decembra lani, Kovačič jo je prejel februarja letos, sodišče pa jo je objavilo na spletu šele nedavno.

Vrhovno ni bilo soglasno. Sodnica Zobčeva, ki je menila, da je tudi opomin previsoka sankcija in bi moral biti storilec oproščen, je napisala ločeno mnenje.

Pomembna sodba o svobodi izražanja

"Sodba je pomembna, saj razčiščuje meje svobode izražanja o sodnikih, državnih funkcionarjih in javnih osebah. Standardom, ki jih postavlja vrhovno sodišče, morajo slediti vsa sodišča, običajno ostanejo ti standardi in meje v veljavi desetletja," je povedal profesor Jurij Toplak s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki je skupaj z odvetnikom Robertom Pungerlom, od lani načelnikom Upravne enote Maribor, spisal pritožbo zoper denarno kazen.

"Sodba ne pomeni, da svoboda izražanja ščiti vsakega, ki bi katerokoli sodnico označil za 'prasico'," je pojasnil Toplak. Sodišče je upoštevalo ravnanje sodnice Špele Koleta in prepričanje Vilija Kovačiča, da je bila odločitev krivična, kar se je pozneje izkazalo za upravičeno, saj je bil Milko Novič v ponovnem sojenju oproščen.

