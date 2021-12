"Zaupanje v pravosodje je ključen element pravne države. K povrnitvi zaupanja bi sodstvo prispevalo, če bi objavilo osnovne podatke o vseh sodnikih, vključno z letnicami rojstva, diplome in pravosodnega izpita ter nazivom fakultete in naslovom diplomske naloge pri tistih, ki so jo napisali," nam je povedal ustavni pravnik Jurij Toplak.

"Več kot državljani vedo o predstavnikih oblasti in posameznikih, ki odločajo v imenu ljudstva, več bo lahko zaupanja. V mnogih državah se lahko državljani seznanijo z življenjepisi in fotografijami sodnikov, podobno kot ministrov in poslancev. Tudi ustavno sodišče je objavilo življenjepise in fotografije ustavnih sodnikov, redna sodišča tega niso storila," še pravi ustavni pravnik in profesor na univerzi Alma Mater Europaea.

Masleševa diploma: kje je pečat in zakaj vsi spet molčijo?

"Predlagamo, da se v primeru kakršnegakoli suma oz. možnosti o ponaredku listine z vprašanjem o verodostojnosti listine o izobraževanju in z drugimi vprašanji obrnete na izdajatelja listine. Le izobraževalna institucija lahko zanesljivo odgovori na vaša vprašanja. Pripominjamo, da MIZŠ ni organ za preverjanje tujih listin o izobraževanju," so nam na ministrstvu za izobraževanje odgovorili na vprašanja o tem, zakaj na diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše iz leta 1975 ni pečata in ali obstaja kakršenkoli sum, da bi bil dokument lahko ponaredek.

Za pojasnila o tem, zakaj na diplomi ni pečata in kako je Branku Masleši pravosodni izpit uspelo opraviti v manj kot letu dni po diplomi, čeprav naj bi pripravništvo trajalo dve leti, smo se obrnili tudi na vrhovno sodišče, od koder nam na naša vprašanja še niso odgovorili.

Zakaj molči minister Dikaučič?

Molčijo tudi na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi minister Marjan Dikaučič. Njegovega komentarja celotne afere, za katerega smo prosili, nam niso poslali, na vprašanja glede odsotnosti pečata na diplomi in opravljanja pravosodnega izpita pa so odgovorili tako: "Dvome iz medijev spremljamo v okviru svojih pristojnosti."

V molk so se zavili tudi na pravni fakulteti v Sarajevu, kjer nam še niso odgovorili na vprašanja, zakaj so nam poslali diplomo brez pečata ter brez podpisov rektorja univerze in dekana fakultete ter kako komentirajo navedbe, da se font črk na diplomi razlikuje od fontov na drugih diplomah njihove fakultete iz tistega časa.