Objavljamo potrdilo o Masleševi diplomi, ki so nam ga poslali iz Sarajeva

S pravne fakultete v Sarajevu so nam poslali potrdilo o diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše. Kot je med drugim razvidno iz dokumentov, je Masleša diplomiral leta 1975 in pridobil naziv diplomirani pravnik. Potrdilo o Masleševem pravosodnem izpitu, za katero smo v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosili vrhovno sodišče, še vedno čakamo.