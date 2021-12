Masleševa diploma: kje je pečat in zakaj vsi spet molčijo?

"Predlagamo, da se v primeru kakršnegakoli suma za možnost ponaredka listine z vprašanjem o verodostojnosti listine o izobraževanju in drugimi vprašanji obrnete na izdajatelja listine. Le izobraževalna institucija lahko zanesljivo odgovori na vaša vprašanja. Pripominjamo, da MIZŠ ni organ za preverjanje tujih listin o izobraževanju," so nam na ministrstvu za izobraževanje odgovorili na vprašanja o tem, zakaj na diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše iz leta 1975 ni pečata in ali obstaja kakršenkoli sum, da bi bil dokument lahko ponaredek.

Za pojasnila o tem, zakaj na diplomi ni pečata in kako je Branku Masleši pravosodni izpit uspelo opraviti manj kot leto dni po diplomi, čeprav naj bi pripravništvo trajalo dve leti, smo se obrnili tudi na vrhovno sodišče, od koder nam na naša vprašanja še niso odgovorili.

Zakaj molči minister Dikaučič?

Molčijo tudi na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi minister Marjan Dikaučič. Njegovega komentarja celotne afere, za katerega smo prosili, nam niso poslali, na vprašanja glede odsotnosti pečata na diplomi in opravljanja pravosodnega izpita pa so odgovorili tako: "Dvome iz medijev spremljamo v okviru svojih pristojnosti."

V molk so se zavili tudi na pravni fakulteti v Sarajevu, kjer nam še niso odgovorili na vprašanja, zakaj so nam poslali diplomo brez pečata in podpisov rektorja univerze in dekana fakultete ter kako komentirajo navedbe, da se font črk na diplomi razlikuje od fontov na drugih diplomah njihove fakultete iz tistega časa.

Sodni svet: Dolžni so posredovati vse pomembne informacije

"Sodni svet v okviru skrbi za javni ugled sodstva skladno s prvim odstavkom 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) poudarja pomen načela transparentnosti delovanja sodstva, v okviru katerega je sodna uprava dolžna posredovati zainteresirani javnosti vse pomembne informacije o dejstvih, ki se nanašajo na opravljanje sodniške funkcije. Način komunikacije sodne uprave Vrhovnega sodišča RS v objavi na Twitter računu z dne 6. 12. 2021 Sodni svet ocenjuje kot neustrezen in neprimeren," je po včerajšnji seji sporočil sodni svet.



V spornem tvitu je vrhovno sodišče zapisalo: Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Spodaj si oglejte diplomo in potrdilo o pravosodnem izpitu, ki nam ju je poslalo vrhovno sodišče:

Spodaj objavljamo diplomo, ki so nam jo poslali s pravne fakultete v Sarajevu in ki nima ne pečata ne podpisov: