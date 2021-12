Novi dokumenti: Masleša pravosodni izpit opravil leto po diplomi

Objavljamo diplomo in potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki so nam ju poslali z vrhovnega sodišča. Diplomo sta za razliko od tiste, ki so nam jo poslali s pravne fakultete v Sarajevu, podpisala rektor univerze in dekan fakultete. Prakso in pravosodni izpit je Masleša opravil v manj kot letu dni po tem, ko je uradno pridobil naziv diplomirani pravnik. Običajno so sicer morali v Jugoslaviji študenti po končanem študiju najprej odslužiti vojaški rok.