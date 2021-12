Sodni svet: Komunikacija vrhovnega sodišča o Masleši neprimerna

Sodni svet je danes na seji obravnaval novinarsko vprašanje o objavi na Twitterjevem računu vrhovnega sodišča, ki je bila povezana s poročanjem medijev o domnevno sporni diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše. Sodni svet je način komunikacije sodne uprave vrhovnega sodišča ocenil kot neustrezen in neprimeren, so sporočili za STA.

Sodni svet je po naši pritožbi presojal ravnanje vrhovnega sodišča, ki je na naša novinarska vprašanja glede diplome in pravosodnega izpita vrhovnega sodnika Branka Masleše odgovorilo, da so takšna vprašanja odveč, in da bo Masleša glede zapisanih neresnic vložil tožbo, kar je vrhovno sodišče sicer objavilo tudi na Twitterju.

Na sodnem svetu so glede tovrstnega načina komunikacije danes zavzeli stališče, da je način komunikacije sodne uprave vrhovnega sodišča neustrezen in neprimeren.

Sodni svet kritičen do komunikacije vrhovnega sodišča

Na vrhovnem sodišču pa so se na poročanje medijev 6. decembra odzvali z objavo na Twitterju. "Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene," so zapisali.

Kljub nekaterim navedbam v medijih pa sodni svet na današnji seji ni obravnaval vprašanja verodostojnosti Masleševe diplome. Kot so pojasnili za STA, so v okviru točke dnevnega reda Mediji in sodstvo obravnavali tudi številne aktualne članke in javne objave v zvezi z diplomo in pravosodnim izpitom vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše. Sprejeli pa so sklep, v katerem so kritični do komunikacije vrhovnega sodišča v zvezi s tem.

Sodni svet način komunikacije ocenjuje kot neustrezen

"Sodni svet v okviru skrbi za javni ugled sodstva skladno s prvim odstavkom 2. člena zakona o sodnem svetu poudarja pomen načela transparentnosti delovanja sodstva, v okviru katerega je sodna uprava dolžna posredovati zainteresirani javnosti vse pomembne informacije o dejstvih, ki se nanašajo na opravljanje sodniške funkcije. Način komunikacije sodne uprave Vrhovnega sodišča RS v objavi na Twitter računu z dne 6. 12. 2021 Sodni svet ocenjuje kot neustrezen in neprimeren," so sklenili.