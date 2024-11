Sodstvo predstavlja enega od neodvisnih stebrov oblasti in mora biti izvzet iz vseh grobih političnih pritiskov, so po torkovem zboru podpornikov Janeza Janše pred sodiščem v Celju izpostavili v Svobodi. Slednji je bil sklican prav s tem namenom, kar je nesprejemljivo, menijo in napovedujejo sejo odbora DZ za pravosodje na to temo.

"Politični shod pred okrožnim sodiščem v Celju, seveda sklican z namenom pritiskov na sodno vejo oblasti, je nesprejemljiv in kot tak vreden obsodbe," je v današnji izjavi za medije dejala poslanka Svobode in predsednica odbora DZ za pravosodje Lena Grgurevič.

Po njenem mnenju je bilo na torkovem shodu videti vnovičen in "tokrat izjemno grob pritisk" prvaka SDS Janše na neodvisnost sodstva in poskus vpliva na konkretni postopek. Napadi na sodstvo pa pomenijo tudi napad na ustavno ureditev države, je dejala.

Lena Grgurevič Foto: Matic Prevc/STA

Tako je kot predsednica odbora za pravosodje sklicala tudi sejo omenjenega odbora, na kateri bodo po njenih besedah razpravljali o dogajanju na omenjenem shodu in sprejeli določene sklepe v smeri takojšnje zaustavitve takšnih dejanj.

Sama namreč meni, da je bilo na shodu moč zaznati tudi znake kaznivih dejanj, zato poziva pristojne organe k ukrepanju. "Ko pridemo do tega, da predsednik SDS označuje naš sodni sistem za krivosodje, ga enači z mafijo oziroma govori celo, da je enačenje žalitev za mafijo, ko podaja izjave, da je to začetek upora zoper krivosodje, je dolžnost nas vseh, še posebej pa politikov, da se odzovemo. Zgodovina nas namreč tudi uči, da so takšni izpadi absolutno nevarni ter jih je treba zatreti in ustaviti," je dejala poslanka Grgurevič.

Zborovanje v podporo predsedniku SDS Janezu Janši. Celje, 26. november 2024. Foto: STA

Obsodila je tudi incident na shodu, ko so v času protestnega shoda napadli in grozili zaposlenima na Radioteleviziji Slovenija.

Torkovo dogajanje kot tudi nedavni primeri groženj pravosodnim funkcionarjem in požig hiše predsednika brežiškega okrajnega sodišča kličejo po odzivu tako politike kot pristojnih institucij, obsodbi takšnih dejanj in ustreznemu ukrepanju, je poudarila.

SDS: Predlagali bomo razrešitev Urške Klakočar Zupančič

Medtem so v poslanski skupini SDS napovedali, da bodo v prihodnjih dneh vložili zahtevo za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, so sporočili iz poslanske skupine največje opozicijske stranke. Očitajo ji ponavljajoče kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje.