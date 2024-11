Na RTV Slovenija ostro obsojajo napad in ustrahovanje njihovih sodelavcev

"RTV Slovenija ostro obsoja incident, ki se je zgodil včeraj v Celju, kjer sta bila naša zaposlena napadena in deležna groženj. Gre za povsem nesprejemljivo ravnanje, ki ogroža varnost zaposlenih in posega v osnovne demokratične vrednote," so v sporočilu za javnost glede včerajšnjega nasilnega incidenta pred celjskim sodiščem zapisali na nacionalki. Protestniki, ki so se pred sodiščem zbrali v podporo Janezu Janši, so začeli ustrahovati sodelavca RTV Slovenija, pljuvati in udarjati po službenem avtomobilu ter vanj skušali vdreti.

Že včeraj smo poročali, da je morala na protestnem shodu pred celjskim sodiščem, kjer so se zbrali podporniki Janeza Janše, posredovati policija. Enemu od udeležencev, ki je brcal v vozilo medijske hiše in se pri posredovanju policistov upiral, so izdali plačilni nalog.

Danes so se odzvali tudi na RTV Slovenija, kjer ostro obsojajo incident v Celju. Podrobno so opisali včerajšnjo situacijo, v kateri sta se znašla njihova zaposlena.

Sodelavca tehnične ekipe sta bila na poti v Muzej novejše zgodovine, kjer bi morala posneti pogovor z gosti. Ker do lokacije nista mogla priti po drugi poti, sta z vozilom prečkala območje pred celjskim sodiščem, kjer so bili zbrani protestniki. Policist jima je svetoval, naj se počasi premikata skozi množico, kar sta tudi storila.

Zaradi označenega službenega vozila sta imela težave

Medtem ko vozilo pred njima ni imelo težav, sta sodelavca RTV Slovenija zaradi označenega službenega vozila postala tarča zmerjanja, pljuvanja in fizičnih napadov. "Protestniki so začeli tolči po službenem avtomobilu, ga brcati in uporabljati drogove zastav za udarce, pri čemer so poskušali tudi vdreti v vozilo. Situacija se je zaostrila do te mere, da je bilo potrebno posredovanje policije, ki je s hitro in učinkovito intervencijo omogočila, da sta zaposlena nadaljevala svojo pot," so sporočili iz RTV Slovenija.

Pri tem so se zahvalili policiji za hitro in učinkovito ukrepanje ter poudarili, da na nacionalki zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja.

"Naši zaposleni imajo pravico do varnega opravljanja svojega dela. Varnost na delovnem mestu je temelj, ki ga nikakor ne bomo postavljali pod vprašaj. RTV Slovenija bo za varnost svojih zaposlenih uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva in storila vse, kar je v njeni moči, da zaščiti sodelavce pred kakršnim koli ogrožanjem ali napadi," so še zapisali v sporočilu za javnost.