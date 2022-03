Vrhovna sodnica ukradla šunko in mesne kroglice. Takšna je kazen.

Na Švedskem so oglobili vrhovno sodnico, ki je v decembru v trgovini med drugim "odtujila" šunko in mesne kroglice, so danes sporočili s tožilstva. Sedeminšestdesetletnica je februarja, ko so na dan prišla poročila o kraji, odstopila s položaja vrhovne sodnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.