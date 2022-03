Pred veleposlaništvom v Kijevu znova plapola slovenska zastava

Ukrajinski varnostni organi so v Kijevu okrepili varovanje ulice, na kateri so poleg slovenskega še druga veleposlaništva, zato je danes začasni odpravnik poslov Boštjan Lesjak vrnil slovensko zastavo na drog pred stavbo veleposlaništva, kjer bo tudi ostala, so danes za STA sporočili z zunanjega ministrstva.

Kot so na vprašanje STA odgovorili z MZZ, so ukrajinski organi z droga pred veleposlaništvom v Kijevu slovensko zastavo najprej umaknili zaradi podobnosti z rusko. Potem ko jo je ob prihodu v Kijev spet dvignil začasni odpravnik poslov Boštjan Lesjak, pa jo je ta, kot je v sredo pojasnil na TV Slovenija, moral po dveh dneh sneti, ker je "preveč podobna ruski".

Na MZZ so pojasnili, da je slovenski veleposlanik v Ukrajini Tomaž Mencin ob evakuaciji osebja veleposlaništva 25. februarja zastavi Slovenije in EU pred stavbo veleposlaništva pustil na drogu.

Zastava zaradi varnostnih razlogov začasno umaknjena

V ponedeljek, 21. marca − torej šest dni po obisku premierjev Slovenije, Poljske in Češke, Janeza Janše, Mateusza Morawieckega in Petra Fiale v Kijevu − pa so ukrajinski organi iz varnostnih razlogov umaknili slovensko zastavo, medtem ko so zastavo EU pustili na drogu, so sporočili z MZZ.

Začasni odpravnik poslov Boštjan Lesjak je 27. marca, ob prihodu v Kijev, kot simbolno gesto ponovnega odprtja veleposlaništva Slovenije v ukrajinski prestolnici našo zastavo ponovno razobesil. Vendar so ukrajinske varnostne službe in policija, ki skrbi za varnost območja, veleposlaništvo prosili, da se iz varnostnih razlogov slovenska zastava začasno umakne, "saj bi lahko zaradi podobnosti z rusko zastavo spodbudila neželene incidente".

"V vmesnem času so ukrajinski varnostni organi okrepili varovanje ulice, na kateri so poleg slovenskega še druga veleposlaništva, zato je danes začasni odpravnik poslov vrnil slovensko zastavo na drog pred stavbo veleposlaništva, kjer bo tudi ostala," so še sporočili in dodali, da je veleposlaništvo v Ukrajini "dolžno upoštevati navodila tamkajšnjih varnostnih organov in poskrbeti za varnost zaposlenih na slovenskem predstavništvu".

Po dveh dneh jo je moral sneti, a zdaj bo na drogu ostala

Da je moral po dveh dneh sneti slovensko zastavo pred vhodom v poslopje slovenskega veleposlaništva, ker je podobna ruski, je v sredo za TV Slovenija pojasnil Lesjak sam. "Ko smo prišli v Kijev, je bilo kar vetrovno, in ko smo s ponosom ponovno dvignili tako slovensko kot evropsko zastavo, sta obe lepo plapolali v vetru," je povedal v pogovoru za TV Slovenija. A ko je veter po dveh dneh pojenjal, sta se zastavi spustili ob drog, pri čemer naj bi slovenska zastava po Lesjakovih besedah spominjala na rusko.

Kot je pojasnil, so do njega prišli pripadniki nacionalne garde, kasneje pa še policije in ga prosili, da "začasno slovensko zastavo sname, saj da je preveč podobna ruski".