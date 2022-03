Dnevni pregled dogodkov:



6.55 Ameriški obveščevalci menijo, da svetovalci Putina zavajajo

5.55 Rusija napovedala prekinitev ognja v Mariupolu za evakuacijo civilistov

Ameriški obveščevalci imajo informacije o tem, da svetovalci ruskega predsednika Vladimirja Putina zavajajo glede poteka vojne v Ukrajini in glede posledic sankcij proti Rusiji, ker mu ne upajo povedati resnice, je v sredo povedala direktorica za komunikacije pri Beli hiši Kate Bedingfield.

Putin naj bi se sicer zavedal, da ga "peljejo žejnega preko vode", zato prihaja do vse večjih napetosti med njim in ruskim vojaškim vrhom.

Washington upa, da bo razkritje te informacije Putina prepričalo, da znova razmisli o tem, kaj dela, in se morda odloči za konec vojne, preden bo njegova vojska doživela še večje izgube.

Morala ruskih okupatorjev naj bi bila na dnu zaradi nepričakovano ogorčenega in uspešnega odpora ukrajinskih enot.

Bedingfieldova je dejala, da obveščevalne informacije potrjujejo dejstvo, da je vojna velika strateška napaka Rusije, ni pa želela ugibati, kaj razmišlja Putin.

Tudi državni sekretar ZDA Antony Blinken je ocenil, da sodelavci Putinu ne upajo povedati resnice, kar da je dobro znana Ahilova peta avtokratskih režimov, kjer ljudje ne upajo iskreno govoriti. Blinken je to povedal novinarjem v sredo med obiskom Alžirije.

ZDA Ukrajini pošiljajo 500 milijonov dolarjev

Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obvestil, da njegovi vladi namenjajo 500 milijonov dolarjev neposredne proračunske pomoči.

Zelenski pa je Bidnu povedal, da bodo mir lahko dosegli le takrat, ko bo imela Ukrajina dovolj trden položaj na bojišču, za kar potrebujejo večjo vojaško pomoč ZDA in zaveznikov.



Rusko obrambno ministrstvo je sinoči napovedalo prekinitev ognja v Mariupolu, da bi Ukrajinci lahko evakuirali civiliste iz tega obleganega mesta ob Azovskem morju. Prekinitev ognja naj bi začela veljati danes ob 10. uri, civiliste pa bodo lahko evakuirali proti zahodu.

"Da bi ta humanitarna operacija uspela, pa predlagamo, da se jo izvede v neposrednem sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in Mednarodnim odborom Rdečega križa," je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.

Ukrajinska stran bo imela časa do 6. ure zjutraj, da sprejme to ponudbo, so še sporočili iz Moskve.

General major Mihail Mizincev je medtem sporočil tudi, da se bodo civilisti iz Mariupola lahko umaknili v Berdjansk, nato pa v Zaporožje.

Ukrajinska in ruska stran sta sicer že večkrat skušali vzpostaviti humanitarne koridorje za umik iz Mariupola, ki so ga ruske sile medtem že praktično zravnale z zemljo. A iz mesta se je lahko umaknilo le nekaj sto ljudi, nato pa je prišlo do kršitev dogovora o prekinitvi ognja, za kar sta obe strani obtoževali druga drugo. Poleg tega so Rusi omogočali umik le na svojo stran, ne pa proti ukrajinski.