"Najbolj pretresljive so solze otrok in žensk, solze tistih, ki so izgubili najdražje. Hiše, mesta in mostovi se ponovno zgradi, človeških življenj pa nihče več ne bo mogel vrniti. Najbolj me je morda pretreslo to, da sem dobil pisma ljudi iz Slovenije, ki trdijo, da vojne v Ukrajini sploh ni, da je fašistična Ukrajina napadla Rusijo, da so posnetki lažni ali pa da novinarji vojno izkoriščamo za samopromocijo. Vse avtorje takšnih pisem bi po hitrem postopku poslal na fronto v Kijev, da bi iz prve roke lahko dobili resnico," nam je povedal vojni poročevalec RTV Slovenija Valentin Areh, ki te dni poroča iz središča vojnega dogajanja v Ukrajini.

Areh opisuje, da gre za nepopisno tragedijo. "Ljudje izgubljajo domove, ki so jih gradili vse življenje, umirajo otroci, starši ali stari starši. Teh brazgotin vojne nihče ne bo mogel zaceliti," pravi.

Ljudje izgubljajo domove, ki so jih gradili vse življenje, pravi Areh. Foto: Valentin Areh

"Resnica je ena sama: grozljivo trpljenje. Ljudje tu množično umirajo," je povedal naš edini vojni poročevalec iz Ukrajine Valentin Areh, ki med drugim meni, da mnogi ne razumejo resnosti te vojne oziroma resnice ne želijo videti.

"Med njimi so tudi posamezni moji kolegi, ki se odločajo, da krajšajo moja poročanja iz Kijeva, ali pa se celo odločijo, da oglašanja iz Kijeva ne potrebujejo za oddajo Odmevi, čeprav so tisti večer padle tri rakete na tržnico vzhodno od Kijeva in so Rusi zahodno od Kijeva izstrelili kar 140 raket," je razkril Areh, ki, kot pravi, težko razume, da se neizmerno trpljenje civilistov nekaterim ne zdi dovolj zanimiva zgodba.

Za njimi je najhujša noč, odkar so v Kijevu

Areh je skupaj s snemalcema Igorjem Vučičem in Sandrom Dokičem čez dan v zahodnem delu Kijeva, kjer potekajo srditi boji, zvečer pa se vrnejo v hotel v središču Kijeva. Potovali so po različnih poteh, ki so odprte za vozila. Večinoma gre za izjemno slabe ceste.

"Nič nam ni hudega. Dovolj zalog hrane smo si prinesli s seboj, osnovno hrano pa se še vedno da dobiti v trgovinah," je povedal Areh in dodal, da če primerja "te razmere z delom v Sarajevu ali Afganistanu, pravzaprav živijo zelo udobno".

Kot je zapisal, so razmere v Kijevu še vedno kritične. Za njimi je najhujša noč, odkar so v tam, v zadnjih nekaj urah je namreč padlo na desetine raket. "Ruske sile so nazadnje pred dvema dnevoma želele nadaljevati prodor, s katerim bi obkolili mesto, a jim ni uspelo. Ukrajinci so v protiofenzivi osvojili več območij in Rusom zadali nove izgube," je pojasnil.

Razmere so še vedno kritične. Za poročevalsko ekipo RTV je najhujša noč, odkar so prispeli v Kijev. Foto: Valentin Areh

Ukrajinski branilci so odlično organizirani

Areh na terenu ugotavlja, da Rusi najpogosteje napadajo z večcevnimi raketometi. "Priznam, vsakemu poženejo strah v kosti, saj na izjemno velikem območju povzročijo grozljivo razdejanje in smrt," pravi Areh.

Po Arehovih besedah je Kijev trenutno zapustila polovica prebivalcev, še vedno pa tam živi kar dva milijona ljudi, med katerimi so se številni pripravljeni boriti za svobodo in domovino, so odlično organizirani in obljubljajo boj za vsako ulico, vsako zgradbo.

"Ko se pogovarjam z njimi, takoj ugotovim, da je njihova morala izjemno visoka. Zgradili so na stotine dobro utrjenih cestnih zapor v predmestjih in v središču mesta, zato je težko verjeti, da bi bil padec Kijeva mogoč. Ruska vojska bi za Kijev morala žrtvovati življenja vsaj več deset tisoč vojakov, kar trikrat toliko, kot bo mrtvih, pa bi bilo ranjenih. O civilnih žrtvah raje sploh ne govorim," je dodal Areh, ki pa vendarle pravi, da razpleta ni mogoče predvideti.

Te tri vojne so bile najtežje in najbolj krvave

To seveda ni Arehova prva odprava, ima namreč dolgoletne izkušnje s poročanjem z vojnih območij. V preteklosti je poročal iz Afganistana, Čečenije, s Kosova, iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in verjetno še od kod. Ko smo ga vprašali, s čim od že videnega lahko primerja vojno dogajanje v Ukrajini, nam je odgovoril takole:

"Vsaka vojna je nekaj posebnega in različne vojne je težko neposredno primerjati. Zdaj, ko vam odgovarjam na vprašanja, je ura polnoč in zagotovo je to najhujša noč, odkar smo v Kijevu. V mestu Brovari vzhodno od Kijeva je raketa zadela tržnico, prav zdaj je na območje zahodno od Kijeva v 20 minutah priletelo več kot 200 raket. Nihče ne spi. In ob tem pomislim, da gre zaradi silovitosti raketnih, letalskih in topniških napadov ruske vojske zagotovo za eno najtežjih vojn. Poleg vojne v Čečeniji in seveda v Bosni in Hercegovini. Te tri vojne so bile skozi moje oči najtežje in tudi najbolj krvave," je opisal Areh.