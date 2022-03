Švedske letalske sile so se takoj odzvale in proti Rusom sta poletela dva vojaška lovca JAS 39 gripens. Ruska vojaška letala je Švedom uspelo ujeti še v švedskem zračnem prostoru in jih fotografirati.

"Podrobno smo analizirali incident in seveda ne moremo izločiti možnosti, da je šlo za napako v navigacijskem sistemu. Vendar vse kaže, da je šlo za namerno dejanje," je za švedsko televizijo TV4 dejal poveljnik švedskih letalskih sil Carl-Johan Edström. Vojaška letala, ki so vzletela iz Kaliningrada, so bila v švedskem zračnem prostoru le dobro minuto.

Ustrahovanje Švedske

Kot poroča TV4, je bil cilj vdora v zračni prostor ustrahovanje Švedske. "Rusi so želeli Švedski sporočiti, da imajo jedrsko orožje in da bi ga lahko tudi uporabili," je za TV4 dejal švedski analitik Stefan Ring.

Švedske letalske sile so se takoj odzvale in proti Rusom sta poletela dva vojaška lovca JAS 39 gripens. Švedom je ruska vojaška letala (dve vojni letali suhoj 24 in dva vojaška lovca suhoj 27) uspelo ujeli še v švedskem zračnem prostoru in jih fotografirati. Ravno na podlagi posnetih fotografij obeh suhojev 24 Švedi trdijo, da sta bili obe letali oboroženi z jedrskim orožjem.