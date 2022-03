Ukrajince vabijo v športna društva na Obali #video

Šport brez dvoma povezuje. Tega se zavedajo tudi v Kopru in Ankaranu. Športni klubi in društva ob sodelovanju z občinama v svoje vrste vabijo ukrajinske begunce, seveda brezplačno. Namen je jasen, želijo jim omogočiti in olajšati integracijo in jih vključiti v lokalno družbo.

V Slovenski Istri je zaživela pobuda Športne zveze Koper in Zveze športnih društev Klif Ankaran, ki roke in vrata svojih dvoran na široko odpirajo ukrajinskim beguncev, ki so nameščeni v regiji.

"Mi kot športniki imamo vedno veselje, da kdorkoli je športnik, ni važno, od kod prihaja, da lahko sodeluje v naših društvih," je povedal Arturo Steffe, predsednik Športne zveze Koper.

Poleg integracije jim želijo dati nekaj več

Na Debelem rtiču je trenutno nameščenih 76 oseb, od njih pa se bo v šolo vključilo 30 otrok. Poleg te osnovne integracije jim želijo omogočiti še nekaj več.

"Gre predvsem za to, da ljudi povabimo k sodelovanju, da pač imajo možnost kakovostno preživljati svoj prosti čas in da se hkrati povežejo z lokalno skupnostjo, ker mislimo, da jim bo zaradi tega lažje, nam in njim, predvsem njim," je povedala Antonija Abramović Koblar, sekretarka Zveze športnih društev Klif Ankaran.

V Kopru poleg tekmovalnih športnih dejavnosti ponujajo še rekreacijske dejavnosti, kot so ples, telovadba, gimnastika in plavanje, v Ankaranu pa med drugim tudi športno panogo kajak, rekreativno vadbo za najmlajše, judo in celo nordijsko hojo za seniorje.

"Sporočilo tega je, vsi smo tukaj zato, da pomagamo, šport združuje ljudi in prav je, da sodelujemo in da se imamo lepo," je še dodal Steffe.

Prvi roko podali koprski rokometaši

Prvi, ki so izrazili sočustvovanje z ukrajinskim narodom in ki so beguncem ponudili roko, so bili koprski rokometaši. Ideja o tem pa se je razvila povsem spontano in organsko.

"Začeli smo predvsem iz tega, da ne vemo, kako bi se mi počutili, če bi bili v podobni situaciji, in kar lahko ponudimo, je to, da omogočimo nekomu, da se priključi našim treningom," je povedal Nejc Poklar, predsednik Rokometnega društva Koper.

Poleg tega so jim v rokometnem društvu pripravljeni ponuditi tudi stanovanje, kjer bo lahko oseba, ki se bo vključila v njihove vrste, bivala skupaj z družino. Ukrajinski begunci različnih generacij bodo v Slovenski Istri tako lahko izbirali med široko paleto dejavnosti in izrazili svoje športne želje.