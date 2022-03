Žalosten in pretresljiv zapis Ukrajinke: Nimam kam iti

Po napornem turnirskem urniku si najboljši teniški igralci in igralke ponavadi vzamejo kratek odmor, saj jih v prihodnjih tednih v Evropi čakajo turnirji na peščeni podlagi. A zgodba ukrajinskih igralcev in igralk, ki doma doživljajo krvave napade ruske vojske, je trenutno precej drugačna. Njihova prihodnost je še vedno precej negotova.

Težko je, ker se ne morejo vrniti domov

Po več kot enomesečnih napadih ruske vojske je že več kot štiri milijone Ukrajincev zapustilo svoje domove in družine. Med te spadajo tudi nekatere ukrajinske teniške igralke, sestri Dajana in Ivana Jastremska iz Odese ter Lesija Curenko, ki prihaja iz Kijeva. Težke trenutke preživlja tudi Elina Svitolina.

Igralke doživljajo hude čase in tudi psihološko je vse skupaj za njih zelo naporno. Morale so zapustiti svoje domove in družine. Težko jim je, ker se ne morejo vrniti domov. Tam imajo namreč svojo trenersko bazo in na podlagi vsega omenjenega se težko osredotočajo samo na tenis.

Glavoboli, napadi panike …

Zelo ganljiv zapis na družbenih omrežjih je objavila Lesija Curenko. "Po najhujšem mesecu v mojem življenju z nenehnimi glavoboli, napadi panike in vojno v Ukrajini se spoprijemam z novimi izzivi … Kot igralka iz Kijeva nimam kam iti. Vsak Ukrajinec ima svojo zgodbo o nočnih morah. Kam naj grem?" se sprašuje trenutno 135. igralka sveta.

Podobno se verjetno dogaja tudi Dajani Jastremski, ki je v prvih dneh vojne v Ukrajini polnila športne naslovnice. Nekdaj 21. igralka sveta je blestela na turnirju v francoskem Lyonu, kjer se je prebila do finala. A vse kaže, da so se grozote v Ukrajini tudi nje močno dotaknile. Trenutno 104. igralka sveta je dobila posebni povabili na turnirja v Indian Wellsu in Miamiju. Na prvem turnirju je obstala v prvem krogu. V Miamiju je nastope končala že v prvem krogu kvalifikacij, potem ko je dvoboj predala.

Elena Svitolina z bolečino v srcu opazuje, kaj se dogaja v Ukrajini. Foto: Reuters

Boli jo srce, ko opazuje, kaj se dogaja v Ukrajini

Od tenisa se je umaknila tudi Elina Svitolina, trenutno najboljša ukrajinska teniška igralka. Pred kratkim je sporočila, da se zaradi poškodbe hrbta umika ter da ne bo igrala v pokalu BJK (pokal Fed) in na turneji po Evropi. Zapisala je, da je za njo nekaj izjemno težkih mesecev. Dolgo se že muči s poškodbo hrbta, tako da se ne more dobro pripraviti na turnirje.

"Medtem z veliko bolečino v srcu opazujem, kaj se dogaja v domači Ukrajini in s koliko poguma Ukrajinci branijo našo državo. To mi je dalo dodaten zagon, da nadaljujem in se borim na igrišču. Moje telo tega napora ne zdrži več, zato si moram vzeti čas za počitek," je zapisala trenutno 20. igralka sveta. Svitolina je na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju izpadla v drugem krogu.

Na ukrajinski fronti so nekateri znani športniki. S fronte se je večkrat oglasil Sergej Stahovski, nekdaj 31. igralec sveta, ki je doma pustil ženo in dva otroka. Danes 36-letni Ukrajinec je dobil veliko sporočil podpore. "Prejel sem že na stotine sporočil teniških igralcev z vsega sveta, ki so šokirani nad dogajanjem. To nam je v pomoč. Razumejo, da Putin laže o ukrajinskih nacistih."

Da bo branil svojo domovino, se je odločil tudi Aleksander Dolgopolov. "Mogoče me bodo ubili, mogoče bom moral jaz ubijati," je bil v pogovoru za Sports Illustrated neposreden nekdanji 13. teniški igralec sveta, ki si ni nikoli mislil, da bo moral kadarkoli prijeti za orožje.