Z ukrajinske fronte: "Informacije, ki jih dajejo ljudem, so nore"

Aleksander Dolgopolov je nekdanji ukrajinski teniški igralec, ki se je odločil, da bo branil svojo domovino. In kot je sam dejal, je pripravljen tudi ubijati, če bo to potrebno.

"Mogoče me bodo ubili, mogoče bom moral jaz ubijati," je bil v pogovoru za Sports Illustrated neposreden Aleksander Dolgopolov, nekdanji 13. teniški igralec sveta, ki si nikoli ni mislil, da bo moral kadarkoli prijeti za orožje.

"Enkrat me je sestrin mož peljal na streljanje in bil sem grozen. Niti enkrat mi ni uspelo zadeti steklenice. Rekel sem, da ta stvar ni zame in da sem bolj miroljubna oseba."

Spal le eno uro, nekaj dni ni jedel

Do danes je svoje streljanje izboljšal, ampak iz povsem drugih razlogov. Pred tremi leti se je poslovil od profesionalnega tenisa in se pri 33 letih pridružil ukrajinski vojski, da bi branil Ukrajino pred napadi ruske vojske.

"Preprosto sem čutil, da moram to narediti. Tega nisem mogel gledati samo po televiziji. Prve dni sem 23 ur na dan gledal poročila, spal sem le eno uro. Nekaj dni celo nisem jedel," je povedal Dolgopolov in ob tem razkril, da je sicer veliko ljudi zapustilo državo, a mnogo jih je tudi ostalo. "In zakaj ne bi tudi jaz ostal? Sem mlad, športnik in znana oseba v Ukrajini. V svet lahko prenašam sporočila, govorim z novinarji in zbiram denar. In če se bo treba boriti, se bom boril. Tukaj lahko naredim veliko koristnih stvari."

Po njegovem mnenju gre za genocid vsega naroda. Foto: Civilna zaščita Ukrajine

Gre za genocid vsega naroda

Nekdanji četrtfinalist OP Avstralije je povedal, da se življenje profesionalnega športnika ne razlikuje veliko od življenja vojaka na fronti. "Če si v športu na tako visoki ravni, si močan. Če želiš biti na vrhu, se moraš odreči marsikateri stvari. In vsak vrhunski teniški igralec je močan. Spreminjaš stvari, ki jih počneš, in se osredotočaš na različne stvari, na varnost, na življenje. Tvoj um začne delovati tako, kot da živiš iz ure v uro ali iz minute v minuto. Kot da se je svet ustavil in gre le za boj in preživetje."

Dolgopolov meni, da v trenutnem položaju ne gre za vojno med vojskama, saj po njegovih besedah lahko vidimo veliko posnetkov, kako ubijajo ljudi v avtomobilih in ljudi, ki imajo dvignjene roke. Po njegovem mnenju gre za genocid vsega naroda. "Seveda smo vsi proti vojni. To govorijo vsi po svetu. A vsakič, ko pride do takšnih razsežnosti, moraš zavzeti jasnejše stališče in obsoditi to, kar počneta ta vlada in vojska."

Aleksander Dolgopolov je v teniški karieri osvojil tri turnirje serije ATP. Foto: Reuters

Rusi nikjer ne bi smeli biti dobrodošli

Med drugim je dejal, da je zmotno, če Rusi doma mislijo, da se jih ta vojna ne bo dotaknila. Prav tako se mu zdi nepredstavljivo poročanje ruske nacionalne televizije. "Informacije, ki jih dajejo ljudem, so nore. Če ima vlada 70-odstotno podporo, jih je treba blokirati v svobodnem svetu in se ne ukvarjati več z njimi. Morali bi se počutiti tako, kot da niso nikjer dobrodošli," je še za Tennis.com povedal Aleksander Dolgopolov.