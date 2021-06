Umor muslimanske družine: ''To je bil teroristični napad'' #foto

Prime Minister Justin Trudeau commits to fighting hate in wake of attack on Muslim family in London, Ont. https://t.co/mKsAVERhPH pic.twitter.com/TzjjYC5kxV — The Star Vancouver (@starvancouver) June 8, 2021

"Ta poboj ni bil nesreča. To je bil teroristični napad v srcu ene od naših skupnosti, ki ga je spodbudilo sovraštvo," je na seji kanadskega parlamenta izjavil Justin Trudeau.

Thank you PM @JustinTrudeau for doing the right thing. https://t.co/9wEcnE0REr — Fahad Rajput (@_FahadRajput) June 8, 2021

Na jugu kanadske province Ontario je v nedeljo zvečer 20-letni moški s poltovornjakom zbil štiri člane muslimanske družine. Po navedbah policije je bil napad načrtovan. Domnevnega povzročitelja so aretirali in mu bodo sodili za umor štirih oseb in poskus umora ene osebe.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Kot je za medije pojasnil vodja kriminalistov Paul Waight, ima policija dokaze, da je šlo za načrtno in premišljeno dejanje, žrtve pa so bile tarča zaradi svoje veroizpovedi.