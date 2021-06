Nad policiste naščuval psa in jih napadel s povodcem

Krški policisti so se včeraj popoldne odzvali na informacijo, da naj bi v Leskovcu pri Krškem moški sprehajal dva agresivna psa brez povodca. Policisti so na kraju zalotili 34-letnega moškega iz okolice Krškega, ta je kazal znake opitosti.

Moški ukazov policistov ni upošteval in je pred njimi poskušal zbežati. Med postopkom je napadel policiste s povodcem in nanje naščuval psa.

Zoper nasilneža in pse so uporabili plinski razpršilec, ga vklenili in pridržali na policijski postaji. Za pse so poskrbeli svojci kršitelja, ta je že imel opravka s policisti in se tudi na policijski postaji ni umiril, temveč jim je grozil tako kot na kraju dogodka.

Zaradi groženj in napada na policiste ga bodo kriminalisti sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta, ki so se vključili v postopek, kazensko ovadili, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.