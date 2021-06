Okoli sto mrtvih v najhujšem napadu v Burkina Fasu v zadnjih letih

V napadu v Burkina Fasu je bilo minulo noč ubitih okoli sto civilistov, so danes povedali varnostni in lokalni viri. Gre za najhujši napad v tej državi od leta 2015, ko je tam izbruhnilo džihadistično nasilje.

Oboroženi posamezniki naj bi ponoči vdrli v mestece Solhan na severu države in napadli postojanko Prostovoljcev za obrambo domovine, civilne obrambne skupine, ki nasprotuje džihadistom in podpira državno vojsko. Zatem naj bi napadli še več domov in tam izvajali "usmrtitve", so povedali neimenovani viri.

Žrtve naj bi bili tako moški kot ženske različnih starosti. Državne oblasti so potrdile, da je prišlo do nasilja in da je umrlo okoli sto ljudi.

Ena najrevnejših držav na svetu se sooča z nasiljem oboroženih islamistov, ki so leta 2015 prišli iz sosednjega Malija. Džihadistične skupine, med katerimi so nekatere povezane z Al Kaido, druge pa s skupino Islamska država, izvajajo vse več napadov. Doslej je umrlo skoraj 1.100 ljudi, več kot milijon pa jih je moralo zapustiti svoje domove.