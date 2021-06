Morilec policista na Ižanki Samo Tadin naj bi storil samomor

Okrožno sodišče v Ljubljani je Tadinu februarja 2016 dosodilo 30 let zapora. Za umor policista mu je dosodilo 25 let zapora, za poskus umora drugega policista pa 15 let zapora, nato pa izreklo enotno kazen 30 let zapora, kar je tudi najvišja mogoča kazen v tem primeru. Foto: STA