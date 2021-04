Morilec z Ižanke napoveduje krvavo poletje #video

V pismu, ki ga je poslal Slovenskim novicam, pojasnjuje, da so mu odrekli pravico do brezplačne pravne pomoči. Ker mu pritožba na ustavnem sodišču ni uspela, zdaj razmišlja o Evropskem sodišču za človekove pravice, poroča Planet TV. A brez dostopa do interneta, ki bi mu pomagal pri oblikovanju pritožb, in novega tiskalnika, ki so mu ga zaplenili, grozi paznikom s krvavim maščevanjem.

Zaradi groženj se je sprožil alarm

Za rešetkami celjskega zapora kazen trenutno prestaja 95 zapornikov. A zaradi groženj enega od njih se je med pravosodnimi policisti sprožil alarm. Sporočilo, ki ga je Samo Tadin naslovil na Slovenske novice, je jasno.

Foto: STA "Edini način, ki ga vidim je, da pravna sredstva uveljavljam z nasiljem. Nasilje razumejo vsi. Glede na moj položaj pa kazenske odgovornosti nimam več. / Bodo pa pravosodni policisti doživeli nenavadne in zelo hude posledice. / Poškodbe bodo hude. Poletje bo krvavo."

Da je grožnje sposoben udejanjiti priča že razlog, zakaj je za zapahi. Junija 2015 zaradi maščevanja po prepovedi približevanja nekdanji ženi, zvabi policijsko patruljo v past, je poroča Planet.

Zaradi napadov na pravosodne policiste si je po tem ogledal od blizu notranjost več slovenskih zaporov. Ko so mu na Dobu zaradi zlorabe dostopa do interneta, ki na zaprtih oddelkih ni dovoljen, hoteli odvzeti računalnik, je z jedilnim nožem dvakrat zabodel paznika. Od tu je najprej romal na Povšetovo, nato pa v mariborski zapor. Zaradi izkušenj mu ob obrokih postrežejo s plastičnim priborom. In ker mu spet niso hoteli omogočiti dostopa do računalnika, je paznika napadel z vročo juho.

Še vedno upa, da mu bodo vrnili tudi brezplačno pravno pomoč, saj mu kazen za umor policista na Ižanki poteče šele čez 24 let. A morda bo zunanje strani zaporniških zidov videl še kasneje, saj mu na sojenju za poskus uboja paznika grozi podaljšanje bivanja, dodatnih 15 let zapora.