Neurje s točo pri sosedih povzročilo večmilijonsko škodo v kmetijstvu

Toča je v deželi poškodovala več kot 300 streh. Zaradi močnega deževja so bile poplavljene številne hiše, orkanski veter pa je ruval drevesa in podiral električne drogove. Foto: STA

Neurja s točo so v četrtek na severovzhodu Avstrije povzročila za skoraj 29 milijonov evrov škode na kmetijskih pridelkih, ocenjujejo v zavarovalnici Österreichischen Hagelversicherung. Največ škode je toča, ki je bila ponekod velika kot teniške žogice, povzročila v Spodnji Avstriji, in sicer za 19 milijonov evrov.

"Neurje je v zveznih deželah Spodnja in Gornja Avstrije na kmetijskih pridelkih povzročilo za skupaj 28 milijonov evrov škode," je po četrtkovem neurju povedal predstavnik zavarovalnice Kurt Weinberger.

Česa podobnega ne pomnijo

Največ škode je neurje s točo povzročilo v Spodnji Avstriji, in sicer za 19 milijonov evrov. Škoda je nastala na 26 tisoč hektarjih kmetijskih površin, od polj z žiti do vinogradov. Najhuje prizadeta so okrožja Zwettl, Gmünd, Tulln, Mistelbach in Hollabrunn. V zadnjem in še ponekod drugod je bila toča velika kot teniške žogice, piše na spletni strani zavarovalnice Österreichischen Hagelversicherung, ki je specializirana za zavarovanja v kmetijstvu.

Tudi najstarejši prebivalci in izkušeni gasilci v Mistelbachu in Hollabrunnu ne pomnijo česa podobnega, so sporočili iz gasilske zveze Spodnje Avstrije. Samo v Hollabrunu je bilo na terenu okoli 800 gasilcev iz 50 društev, v celotni deželi pa 1.600 gasilcev iz 110 društev.

V kraju Schrattenberg bei Poysdorf ob meji s Češko so občutili tudi moč tornada, ki je pustošil po sosednji državi. V kraju z več kot 800 prebivalci je bila poškodovanih približno polovica vseh hiš.

V Gornji Avstriji škodo na kmetijskih površinah po četrtkovem neurju ocenjujejo na devet milijonov evrov. Uničene so vse poljščine, so povedali na zavarovalnici. Kmetje v Gornji Avstriji so sicer veliko škodo utrpeli že po torkovem neurju s točo, ki je povzročilo za 22 milijonov evrov škode.

V četrtek vreme ni prizaneslo niti avstrijski Štajerski, kjer je bilo poškodovanih skoraj devet tisoč hektarjev kmetijskih površin. Nastalo je za 600 tisoč evrov škode, še piše na spletni strani zavarovalnice Österreichischen Hagelversicherung.