Orkan Delta ob obalo ZDA udaril z vetrovi prek 150 kilometrov na uro

Orkan 2. kategorije Delta je v petek zvečer po krajevnem času udaril na kopno ameriške zvezne države Louisiane s hitrostjo vetrov 155 kilometrov na uro. Moč vetra pa je že po eni uri padla na 140 kilometrov na uro in slabela naprej.

Orkan je dosegel kopno blizu mesta Creole v Louisiani, kakih 24 kilometrov stran od mesta Lake Charles, ki ga je pred šestimi tedni prizadel močnejši orkan 4. kategorije Laura. Delta tako ni dvigala strešnikov s hiš, ampak kar ponjave, s katerimi je prekrita večina prizadetih od pustošenja Laure, poroča STA.

Delta je že 25. tropska nevihta v letošnji orkanski sezoni Atlantika, ki je dovolj močna, da si je zaslužila ime, in deseta, ki je udarila na kopno ZDA, s čimer se je podrl dosedanji rekord iz leta 1916.

Največ škode bo na jugozahodu Louisiane, kjer grozijo do 3,4 metra visoki valovi plime in poplave, orkan pa se čuti proti zahodu vse tja do 160 kilometrov oddaljenega Galvestona v Teksasu, kjer se je podrlo nekaj hiš v gradnji, še piše STA.