Število smrtnih žrtev tropske nevihte Trami, ki je pred dnevi zajela Filipine, je naraslo na najmanj 66, so danes sporočili lokalni uradniki. Zaradi nevihte so lokalne oblasti evakuirale več kot 190 tisoč ljudi, mnogi pa so še vedno ujeti na območjih, ki so jih prizadeli poplave in zemeljski plazovi.

V provinci Batangas je po navedbah policije število smrtnih žrtev naraslo na 34, iz province Bicol poročajo o 28 smrtnih žrtvah. Še štiri trupla so našli drugod v osrednjem delu države. Zaradi poplav, ki so ulice številnih mest spremenile v reke, je bilo evakuiranih okoli 193 tisoč ljudi. Številni vladni uradi in šole na največjem filipinskem otoku Luzon so tudi danes ostali zaprti.

Bicol ostaja eno najbolj prizadetih območij. "Mnogi so še vedno ujeti na strehah svojih domov in prosijo za pomoč. Upamo, da se bodo poplave danes umirile, saj je dež prenehal," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Andre Dizon, direktor policije v provinci, ki se razteza prek več otokov jugovzhodno od Manile.

Filipine vsako leto prizadene približno 20 večjih neviht in tajfunov. Foto: Reuters

Reševalci ne morejo do prizadetih območij

Predsednik države Ferdinand Marcos je medtem opozoril, da dostopnost prizadetih območij ostaja glavni izziv za reševalce. "To je problem, ki ga imamo v Bicolu," je nadaljeval in dodal, da so se zaradi dežja sprožili zemeljski plazovi tudi na območjih, kjer jih doslej še ni bilo.

Filipine sicer vsako leto prizadene približno 20 večjih neviht in tajfunov, ki pogosto povzročijo obsežno škodo in številne smrtne žrtve. Nedavna raziskava je ob tem po navedbah AFP pokazala, da se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo vse pogosteje in bližje obalam, se hitreje krepijo in vztrajajo dlje časa.