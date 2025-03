V Manili so danes na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) pridržali nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja. 79-letnik je obtožen zločinov proti človečnosti med t. i. vojno proti drogam, ko so varnostne sile po nekaterih ocenah ubile več deset tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Filipinska policija je ukrepala, potem ko je Interpolova pisarna v Manili danes zjutraj prejela kopijo naloga ICC za pridržanje nekdanjega voditelja, so sporočili iz predsedniške palače. Duterteja, ki je Filipine vodil med letoma 2016 in 2022, so prijeli na mednarodnem letališču po vrnitvi z obiska v Hongkongu.

Iz urada aktualnega predsednika Bongbonga Marcosa, čigar vlada je v preteklosti vztrajala, da ne bo sodelovala s preiskovalci ICC, so danes sporočili, da bodo dolžni nuditi podporo Interpolu, če bo ta zanjo zaprosil.

ICC je celovito preiskavo filipinske vojne proti drogam odprlo leta 2021. Sodniki v Haagu so takrat ocenili, da Dutertejeve kampanje ni mogoče označiti za legitimno operacijo kazenskega pregona ter da usmrtitve posameznikov niso legitimne in tudi niso zgolj ekscesi v sicer legitimni operaciji.

Tožilstvo ICC ocenjuje, da je bilo med omenjeno kampanjo ubitih med 12 tisoč in 30 tisoč ljudi. Večinoma naj bi bili moški iz revnejših skupnosti. Foto: Reuters

Dutertejeva glavna obljuba pred izvolitvijo je bila, da bo Filipine rešil težav z drogami. Policiji je med drugim javno naročil, da lahko ubije domnevne preprodajalce drog, če je ogroženo življenje njenih pripadnikov.

Filipini so pod Dutertejem leta 2019 sicer izstopili iz ICC, ravno zaradi predhodne preiskave ICC na to temo. A pri ICC vztrajajo, da so kljub temu pristojni za zločine, storjene na Filipinih v času, ko je ta država še bila članica sodišča.

V posnetku, ki ga je danes na omrežju Instagram objavila Dutertejeva hči Veronica, je bivšega predsednika videti, kako od policistov zahteva, naj mu pokažejo pravno podlago za njegovo prijetje.

Po navedbah njegove politične stranke Duterteja trenutno zadržujejo v vojaškem oporišču pri letališču v Manili. Foto: Reuters