Izredno nevaren orkan Laura dosegel ZDA #video

Orkan Laura je danes v zvezni državi Louisiana na jugu ZDA dosegel kopno. Pred tem se je na svoji poti v Mehiškem zalivu v sredo nevarno okrepil in postal orkan četrte stopnje. Oblasti svarijo, da je Laura "izredno nevarna", odredile so evakuacijo več sto tisoč prebivalcev na ogroženih obalnih območjih.

Preden je orkan Laura danes okoli 8. ure zjutraj po srednjeevropskem času dosegel kopno, je v 24 urah zaradi tople zalivske vode narasel po moči za kar 87 odstotkov in po navedbah ameriškega nacionalnega centra za orkane NHC postal "izredno nevaren" orkan četrte stopnje s hitrostjo vetrov do 241 kilometrov na uro, poroča STA.

Meteorologi pričakujejo, da lahko val plime naraste do šest metrov visoko, kar pomeni, da bo uničil vse pred seboj. Pričakujejo tudi do 38 centimetrov dežja na kvadratni meter, močan veter in težave vse tja do 322 kilometrov v notranjost od obale. Na televizijah se že vrstijo posnetki silovitega neurja v obalnem mestu Lake Charles.

Guverner zvezne države Teksas, ki jo bo Laura po napovedih poleg Louisiane najbolj prizadela, Greg Abbott je posvaril, da gre za enega najmočnejših orkanov do zdaj, in ljudi opozoril, da je njihovo lastnino mogoče nadomestiti, njihovih življenj pa ne.

Foto: Reuters

Celo predsednik ZDA Donald Trump je intenzivno tvital o nevarnosti orkana ter pozval ljudi, naj upoštevajo navodila in se umaknejo. Podpredsednik ZDA Mike Pence je orkan omenil v svojem govoru na nacionalni konvenciji republikanske stranke ter ljudi pozval, naj spoštujejo pozive pristojnih in se umaknejo.

Prebivalci nimajo denarja za umik

Šest metrov visokega vala plime ne bi preživel nihče na njegovi poti, vendar se vseh 600 tisoč ljudi, ki jih je zadel ukaz o evakuaciji, ni umaknilo. Nekateri nimajo denarja zaradi posledic pandemije novega koronavirusa.

Foto: Reuters

Orkan četrte stopnje lahko za več mesecev opustoši in onemogoči življenje na prizadetem območju. Laura je letos sedmo tropsko neurje, ki je dovolj krepko za ime. To je nov rekord za neurja v Atlantiku do konca avgusta. Dozdajšnji rekord je bil šest neurij z imenom v letih 1886 in 1916.