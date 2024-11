Orkan Rafael, ki je zahod Kube v sredo zvečer dosegel kot orkan tretje stopnje, je na otoku povzročil že drugi električni mrk v dveh tednih. Po navedbah ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) se je po dveh urah in pol orkan vrnil nad Mehiški zaliv. Na otočju Florida Keys so izdali opozorilo pred tropsko nevihto. Iz zgornjega videoposnetka je razvidno, kako je orkan Rafael na Kubi podrl svetlobni steber na stadionu.

Orkan Rafael je obalo Kube dosegel v zahodni provinci Artemisa, od koder so evakuirali več kot 70 tisoč ljudi. Evakuacije so odredili tudi v sosednji provinci Pinar del Rio na skrajnem zahodu otoka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Daljnovodi so porušeni. Foto: Reuters

Izpadel je nacionalni elektroenergetski sistem

Kubansko elektroenergetsko podjetje UNE je na omrežju X poročalo o izpadu nacionalnega elektroenergetskega sistema. V devetih od 15 kubanskih provinc, vključno s Havano, so izdali vremensko opozorilo pred nevihtami.

Iz urada kubanskega predsednika Miguela Diaza-Canela so v torek na omrežju X sporočili, da so mobilizirali vojsko za pomoč pri odzivu.

Veliko škode na infrastrukturi

Po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) so sunki vetra dosegli hitrost do 185 kilometrov na uro. V mestu Candalaria v provinci Artemisa je veter lomil veje dreves in nosil predmete po ulicah. Zabeležili naj bi tudi škodo na stavbah in infrastrukturi.

NHC je po vrnitvi orkana nad Mehiški zaliv izdal opozorilo pred smrtno nevarnimi nevihtnimi sunki vetra in poplavami.

Na Kubi je oktobra v pustošenju orkana Oscar umrlo najmanj sedem ljudi. Otok z desetimi milijoni prebivalcev je bil več dni brez električne energije.