Požar je okoli 11. ure izbruhnil na območju Segeta Gornjega pri Trogirju. Zaradi močnega vetra se hitro širi, pri gašenju sodelujejo gasilci, trije gasilni avioni "kanaderji" in helikopter, poročajo hrvaški mediji.

Huge fire on the hills overlooking Trogir (near to Split). Planes swooping down and collecting seawater to drop on flames. #croatia pic.twitter.com/zo08GY2G2p